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Kanada'da korku dolu anlar: İniş sırasında alev aldı

Güncelleme Tarihi:

#Kanada#Uçak#Alev
Kanadada korku dolu anlar: İniş sırasında alev aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 11:08

Kanada'nın St. John's kentinden Halifax kentine gitmek üzere yola çıkan uçağın sol tarafı, Halifax Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında alev aldı. Yolculardan biri, uçağın iniş takımının "düzgünce açılmaması" nedeniyle sol kanadının bir süre yere sürtündüğünü ve alev aldığını belirtti.

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Kanada'da St. John's'tan Halifax'a giden uçağın sol tarafı inişi sırasında alev aldı.

CBC News'in haberine göre, PAL Airlines adlı firmaya ait uçak, St. John's kentinden Halifax'a gitmek üzere havalandı.

Halifax'taki havalimanına inişi sırasında yerel saatle 21.30 sularında sol tarafından duman çıktığı görülen uçağın bir kısmı alev aldı.

Yolculardan Nikki Valentine, uçağın iniş takımının "düzgünce açılmaması" nedeniyle sol kanadının bir süre yere sürtündüğünü ve alev aldığını belirtti.

Valentine, uçakta yaklaşık 80 yolcunun bulunduğunu ifade ederken, havalimanından yapılan açıklamada uçaktaki yolcu sayısına ilişkin detay yer almadı.

Uçaktan tahliye edilen yolcuların, sağlık kontrolünden geçtiği aktarıldı.

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#Kanada#Uçak#Alev

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