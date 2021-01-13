Kanada'da inanÄ±lmaz olay... KocasÄ±na tasma takÄ±p gezdirdi!

Kanada'da koronavirÃ¼s kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ± delmek iÃ§in bir kadÄ±nÄ±nÂ baÅŸvurduÄŸu yÃ¶ntem ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. KadÄ±n, Ã¼lkede dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmak iÃ§in yasal neden olan 'kÃ¶pek gezdirmeyi" eÅŸi Ã¼zerinde deneyerek, eÅŸine tasma takÄ±p sokakta gezdi.

Kanada'da koronavirÃ¼s kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ± delmek iÃ§in bir kadÄ±nÄ±n baÅŸvurduÄŸu yÃ¶ntem gÃ¶renleri hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.Â Â Quebec bÃ¶lgesindeki Sherbrooke kentinde yaÅŸanan olayda, dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmak iÃ§in tek yasal neden olan 'kÃ¶pek gezdirme'yi eÅŸi Ã¼zerinde deneyen kadÄ±n, eÅŸine tasma takarak, sokakta gezdi.

Polisin kontrolÃ¼ne denk gelen kadÄ±n, "KÃ¶peÄŸimi gezdiriyorum. Bu gayet doÄŸal" ifadelerini kullandÄ±.

Ã‡Ä°FTE BÄ°N 200'ER DOLAR CEZAÂ

Sheerbrooke Polisi'nden Isabelle Gendron, yerel La Tribune gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ã§iftin polisle hiÃ§ iÅŸbirliÄŸi yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.Â

Ã‡ifte 1200'er dolar para cezasÄ± kesildi.Â Quebec bÃ¶lgesinde akÅŸam 20:00 ve sabah 05:00 saatlerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ãœlkede uygulanan karantina kurallarÄ±na gÃ¶re sÃ¶z konusu saatlerde, evin yakÄ±nlarÄ±nda kÃ¶peÄŸi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Ã§Ä±kartmakÂ dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmak iÃ§in tek yasal neden olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.