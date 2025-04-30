Kanada’da ilk Türk asıllı vekil

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Kanada’da önceki gün yapılan seçimleri Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti kazanırken Türk asıllı mühendis ve işinsanı Sima Acan, Oakville West bölgesinden milletvekili seçilerek Kanada Parlamentosu’na giren ilk Türk kökenli vekil oldu.

ANKARA DOĞUMLU

Ankara doğumlu, 2003 Işık Üniversitesi mezunu olan Acan, 2007’den beri Kanada’da yaşıyor, iki çocuk annesi. Yerel bir robotik şirketinin sahibi olarak mühendislik ve inovasyon alanında faaliyet gösteren Acan, iş dünyasında gösterdiği başarıyı toplum hizmetine de yansıttı. Oakville Lions Club’da başkanlık yapması, Royal Canadian Air Cadets ve çeşitli okul aile birliklerinde gönüllü olarak çalışması, onun toplumla güçlü bağlar kurmasına büyük katkı sağladı.

Aynı zamanda Kanada Türk Dernekleri Federasyonu’nun eski başkanı olan Acan, Kanada’daki Türk toplumu içinde de yakından tanınan ve sevilen bir isim. Seçim bölgesinde oyların yüzde 52.64’ünü alarak rakibi Muhafazakâr Parti adayı Tim Crowder’ı geride bırakan Acan, zafer konuşmasında şu önemli ifadeleri kullandı: “Siyaset sahnesine etnik kökenim ile çıkmadım ama bu, Türk toplumundan uzak olacağım anlamına gelmiyor. Sonunda parlamentoda bizi anlayan, dilimizi ve dertlerimizi bilen biri olacak.”

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100 BİN TÜRK YAŞIYOR

Kanada’da Türk toplumu son yıllarda gözle görülür bir şekilde büyüyor. Kanada’da yaklaşık 100 bin Türk’ün yaşadığı tahmin ediliyor. Topluluk ağırlıklı olarak Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa ve Edmonton gibi büyük şehirlerde yoğunlaşıyor. Sima Acan, önümüzdeki dönemde özellikle göçmen politikaları, gençlerin eğitimde desteklenmesi ve teknoloji yatırımlarının artırılması gibi konularda aktif rol üstlenmeyi hedefliyor.

TRUMP KARŞITI CEPHE KAZANDI

Kanada’da resmi olmayan ilk sonuçlara göre 43.5 oy oranıyla Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti seçimin galibi oldu. Liberal Parti yüzde 43.5 oy oranı ile iktidarını korurken, parlamentodaki 343 sandalyeden 168’ini elde etti ve henüz çoğunluğu sağlamak için gerekli olan 172 sandalyeye ulaşamadı. Pierre Poilievre’in liderliğindeki Muhafazakar Parti 41.4 oy oranı ve 144 sandalye ile ikinci, Quebec Bloku Partisi ise yüzde 6.4 oy oranı ve 23 sandalye ile üçüncü sırada yer aldı. Carney, zafer konuşmasında Kanada’yı “51.eyalet” olarak isteyen Trump’a yüklendi. Liberal Parti liderliğini Justin Trudeau’dan devralan 60 yaşındaki Carney, “Amerika’nın ihanetinin şokunu atlattık ama aldığımız dersleri asla unutmamalıyızAylardır uyardığım gibi ABD bizim topraklarımızı, kaynaklarımızı, suyumuzu, ülkemizi istiyor. Bunlar boş tehditler değil. Kanadalıların refahı için ABD’den başka birçok seçeneğimiz olduğunun bilincinde olacağız. Burası Kanada ve burada ne olacağına biz karar veririz” diye konuştu.