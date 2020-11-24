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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 20:41 | Son Güncelleme:

Kanada'da günlük koronavirüs vaka sayısı 5 bini geçti

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Kanada'da günlük koronavirüs vaka sayısı 5 bini geçti
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Kanada’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 bini geçti.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir haftada ülke genelindeki pozitif Kovid-19 vaka sayısı 35 bin 282 artarak 340 bin 718'e yükseldi. Bu artışa göre ülkedeki günlük vaka sayısı artışı ortalama 5 bin 40 oldu.

Kanada’daki Kovid-19 kaynaklı ölümlerde de son bir haftada 506 artış kaydedildi. Bu rakamlarla 11 bin 74 olan Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 11 bin 580’e çıktı.

Sağlık kuruluşlarında durumu kritik olarak tanımlanan ve tedavi gören hasta sayısı da son bir haftada 5 bin 171 artarak 54 bin 846’ya yükseldi.

Bugüne dek sağlık kuruluşlarında 10 milyon 940 bin 659 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da son bir haftada 28 bin 506 artışla 271 bin 541 oldu.

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