Kanada'da film senaryolarını aratmayan olay: 17 yıllık pilotun uçuş ehliyeti olmadığı ortaya çıktı

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Kanada'nın Ontario eyaletindeki Peel Bölge Polisinin internet sitesinden, Air Canada hava yolu şirketinde görev yapan pilotun belgelerinde "gariplikler" tespit edilmesi sonucu başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Geoffrey Wall'un ticari pilot lisansı (CPL-A) bulunduğu ancak Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL-A) olmadığı, bu kişinin 2009'da ehliyetsiz hava yolu pilotluğuna başladığı ve 2025'te emekliye ayrıldığı belirtildi.

Wall'un, 27 yıllık kariyerinin yaklaşık 17 yılında 900'den fazla iç ve dış hatlar uçuşunda lisanssız pilotluk yaptığı ve 2,9 milyondan fazla Kanada doları maaş aldığı vurgulanan açıklamada, pilotun 1 Haziran'da gözaltına alındığı ifade edildi.

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Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların, Wall'un 2025 yılında emekli olana kadar hem Air Canada'yı hem de sivil havacılık otoritelerini mesleki yeterlilik belgeleri konusunda yanıltmış olabileceğine işaret ettiği bildirildi. Polis yetkilileri, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

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Air Canada'da ehliyetsiz pilotluk yapan Wall'un Kanada'daki Georgian College'de yarı zamanlı çalıştığı açıklandı.

EHLİYETSİZ 900 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Peel Bölge Polisi'nin açıklamasına göre Wall'un geçerli bir ticari pilot lisansı bulunuyordu. Ancak soruşturmacılar, Wall'un ticari yolcu uçaklarını kullanabilmek için gerekli en üst düzey belge olan havayolu taşımacılık pilot ehliyetine sahip olmadığını belirtti.

Peel Bölge Polis Şefi Nishan Duraiappah, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu dava son derece endişe verici ve kamu güveni ve emniyetinin özüne darbe vuruyor; zira sanığın 900'den fazla iç ve dış hat uçuşunda yüz binlerce yolcuyu riske attığı iddia ediliyor" dedi.

UÇUŞ EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

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Air Canada, pilot hakkında ortaya atılan iddiaları "son derece ciddiyetle" ele aldığını bildirdi. Şirket, buna karşın yolcu güvenliğinin tehlikeye girmediğini savunarak tüm pilotların 6 ayda bir zorunlu eğitimden geçtiğini ve her yıl sertifikalı bir pilot eşliğinde uçuş kontrolüne tabi tutulduğunu hatırlattı.

Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, Wall'un gerekli eğitim koşullarını "başarıyla karşıladığını veya aştığını" ve "büyük uçakları güvenli bir şekilde kullanma konusunda yüksek düzeyde yetkinlik" gösterdiğini belirtildi. Kurum ayrıca yürüttüğü iç incelemelerde lisans şartlarına uyulmamasına ilişkin başka bir vakaya rastlanmadığını ifade etti.

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Şirket açıklamasında, "Air Canada'nın bu durumu keşfetmesinin hemen ardından, ilgili kişi aktif görevden uzaklaştırıldı ve şirket konuyu gönüllü olarak Kanada Ulaştırma Bakanlığı'na bildirdi" denildi.

'SON DERECE NADİR BİR VAKA'

Al Jazzera'nin haberine göre, ABD merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Uçuş Güvenliği Vakfı'nın Başkanı ve lisanslı pilot Hassan Şahidi, Wall olayının "son derece nadir bir vaka" olduğunu kaydetti.

Şahidi, "İddialar kanıtlanırsa, asıl mesele eğitimsiz bir kişinin yolcu uçaklarını uçurması değil, bu pilotun yıllarca temel bir düzenleyici gerekliliği göz ardı etmesidir. Bu dava, özellikle sahte belgelerin bu kadar uzun süre tespit edilememesi durumunda, lisans doğrulama ve denetim süreçlerindeki zayıflıkları ortaya koyabilir" ifadelerini kullandı.

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Yolcu güvenliği açısından riskin boyutuna da değinen Shahidi, Wall'un iddia edilen eylemlerinin yolcuları eğitimsiz bir pilotun uçağı kullandığı bir senaryodaki risk düzeyiyle karşı karşıya bırakmadığını söyledi. Shahidi, "Daha büyük endişe kaynağı, sisteme olan güveni sağlaması gereken düzenleyicilerin başarısızlığıdır" dedi.

PİLOTA ÇOK SAYIDA SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Açıklamada, Wall'a "dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, kamu düzenini bozma, sahte nişan bulundurma" gibi suçlamalar yöneltildiğine işaret edildi.

Başkomiser Yardımcısı Nick Milinovich, basına yaptığı açıklamada, sürdürülen soruşturmayı "film senaryosuna" benzetti.

CNN International'ın bildirdiğine göre, Air Canada'dan yapılan açıklamada, şirket pilotlarının 6 ayda bir uçuş becerilerini doğrulamak amacıyla zorunlu eğitim aldığı belirtilerek, Wall'un güvenlik ihlaline yol açmadığı savunuldu.

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Olay, ABD'li Steven Spielberg'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği, Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı ve 2002'de gösterime giren "Catch Me If You Can" (Sıkıysa Yakala) adlı filmi anımsattı.