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Kanada'da camide bıçaklı saldırı: 3 yaralı

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#Bıçak#Saldırı#Kanada
Kanadada camide bıçaklı saldırı: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 11:56

Kanada'nın Montreal kentindeki camide bir saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan 3 kişi bıçakla yaralandı.

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Polis yetkilileri, 24 yaşındaki şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığını bildirdi. Sorguya alınan şüphelinin bugün hakim karşına çıkarılması bekleniyor.

Bölge polis sözcüsü, cuma namazı sırasında meydana gelen saldırıda yaralananlardan birinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Yaralananların üçünün de saldırganı derdest ederken hafif bıçak yaraları aldığı, cami cemaatinin saldırganı polis gelene kadar kontrol altında tuttuğu kaydedildi.

Kanada'nın en büyük Müslüman insan hakları örgütü olan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, konudan haberdar olduklarını, daha ayrıntılı açıklama yapılacağını bildirdi.

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#Bıçak#Saldırı#Kanada

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