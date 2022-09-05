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Kanada’da bıçaklı saldırı: En az 10 ölü, 15 yaralı

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#Kanada#Bıçaklı Saldırı#Dünya
Kanada’da bıçaklı saldırı: En az 10 ölü, 15 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 07:50

Kanada’nın orta kesimlerindeki Saskatchewan eyaletinde düzenlenen bıçaklı saldırılarda en az 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı açıklandı.

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Kanada 10 kişinin hayatına mal olan bir bıçaklı saldırıya sahne oldu.

Bu, Kanada tarihindeki en fazla kişinin ölümüne yol açan saldırılardan biri oldu. Saldırılar en az 13 ayrı mekanda gerçekleşti.

Polis yetkilileri iki şüphelinin fotoğrafını yayınladı ve halka bu kişileri görmeleri halinde saklanıp polisi aramalarını tavsiye etti.

Kanada’da bıçaklı saldırı: En az 10 ölü, 15 yaralı

Emniyet teşkilatı yöneticilerinden Rhonda Blackmore, bazı yaralıların kendi imkanlarıyla hastaneye gitmiş olması nedeniyle gerçek yaralı sayısının bilinenden daha fazla olabileceğini söyledi.

Şüphelilerin siyah renk bir Nissan Rouge aracında olabileceğini belirten emniyet yetkilileri “Güvenli bir konumdaysanız oradan ayrılmayın. Evinize başkalarını alırken dikkatli olun. Otostopçu kabul etmeyin” ifadelerini kullandı.

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Kanada’da bıçaklı saldırı: En az 10 ölü, 15 yaralı

Eyalet genelinde kontrol noktaları oluşturuldu İlk saldırının yerel saatle Pazar sabah 05:40’da (TSİ 14:40) ihbar edildiği aktarıldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau saldırının “korkunç ve üzücü” olduğunu söyledi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Trudeau, “Yüreklerimiz yakınlarını kaybedenler ve hastanedeki yaralılarla” dedi.

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#Kanada#Bıçaklı Saldırı#Dünya

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