Kanada'da ayrımcılığın sembolü Gassy Jack heykeli yıkıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
MEB 81 ile yazı gönderdi: Kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitim öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacakMEB 81 ile yazı gönderdi: Kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitim öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacak#Milli Eğitim Bakanlığı
Novak Djokovicten tarihi karar: Bütün sonuçlarına hazırım...Novak Djokovic'ten tarihi karar: 'Bütün sonuçlarına hazırım...'#Novak Djokovic
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalıSebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'#Beslenme
Lavrov duyurdu: Rusyada flaş adım Parlamentodan Ukrayna önerisi...Lavrov duyurdu: Rusya'da flaş adım! Parlamentodan 'Ukrayna' önerisi...#Rusya
Türkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruzTürkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruz#Cumhurbaşkanı
Ev alacaklar Enerji Kimlik Belgesine dikkatEv alacaklar Enerji Kimlik Belgesi'ne dikkat#Enerji Kimlik Belgesi
6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür#MHP
Gaziantepteki görüntüler infial yaratmıştı Bebeğini öldüresiye döven baba ilk kez hakim karşısında...Gaziantep'teki görüntüler infial yaratmıştı! Bebeğini öldüresiye döven baba ilk kez hakim karşısında...#Cihan Göç
İş adamı tablonun içinde çıkınca ortalık karıştı Peş peşe istifalar...İş adamı tablonun içinde çıkınca ortalık karıştı! Peş peşe istifalar...#Italya
2 haftalık esaret böyle bitti... Sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitledi2 haftalık esaret böyle bitti... Sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitledi!#Rezidans
Feyzanın saçı başı dağınık ve yüzünde darp izleri vardı"Feyza'nın saçı başı dağınık ve yüzünde darp izleri vardı"#Özcan Deniz
İnfial yaratan görüntüler Göçmen teknesine binip poz verdilerİnfial yaratan görüntüler! Göçmen teknesine binip poz verdiler#Tunus
İlişki durumu karışıkİlişki durumu karışık!#Alişan
Kalbimden çıkarmadım ki parmağımdan çıkarayım'Kalbimden çıkarmadım ki parmağımdan çıkarayım'#Yaşar Alptekin
Kaçamazsın benimsin Hayranları da eleştirdi: Takıntılı tacizciKaçamazsın benimsin! Hayranları da eleştirdi: Takıntılı tacizci#Kanye West
HABERLERDünya Haberleri

Kanada'da ayrımcılığın sembolü Gassy Jack heykeli yıkıldı

#KANADA#HEYKEL#Ayrımcılık
Kanadada ayrımcılığın sembolü Gassy Jack heykeli yıkıldı

Kanada'nın Vancouver kentinde kaçırılan ya da katledilen yerli kadın ve kız çocuklarını anmak için gerçekleştirilen gösteride ayrımcılığın sembolü olarak gösterilen Gassy Jack heykeli yıkılarak kırmızı boyayla boyandı.

Haberin Devamı

Kanada'nın Vancouver kentinde kayıp yerli kadın ve kız çocuklarını anmak için her yıl düzenlenen Kadınları Anma Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bu yıl 31.si düzenlenen yürüyüşte Gastown semtinde yer alan ve yerlilere yönelik ayrımcılığın sembolü olarak gösterilen Gassy Jack'in heykeli, göstericilerin hedefi oldu.

İp bağladıkları heykeli yerle bir eden göstericiler, heykele kırmızı boya da sıktı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

YERLİLERE KARŞI BASKININ SEMBOLÜ

Daha önce de tartışma konusu olan heykelin kaldırılması için 23 binden fazla imza toplanmıştı.

Yerlilere karşı baskının bir sembolü olarak görülen Gassy Jack, Squamish First Nation yerlilerinden 12 yaşındaki bir kız çocuğuyla evlendiğinde 40 yaşındaydı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KANADA#HEYKEL#Ayrımcılık

BAKMADAN GEÇME!

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş

BAKMADAN GEÇME!

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş