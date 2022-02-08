Kanada’da aşı karşıtı kamyon sürücülerinin korna sesleri mahkeme kararıyla susturuldu

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Kanada'da kamyon sürücülerinin "Özgürlük Konvoyu" adıyla zorunlu aşı uygulamasına ve Covid-19 tedbirlerine karşı başlattıkları protesto yargıya taşındı.

Ülkenin dört bir yanından yola çıkarak 29 Ocak'ta başkent Ottawa'ya ulaşan kamyon sürücülerinin 10 gündür devam eden protestoda sürekli kornaya basması, çevre sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Ontario Yüksek Mahkemesi Yargıcı Hugh McLean, oluşan gürültü nedeniyle kamyon sürücülerinin önümüzdeki 10 gün boyunca protestoda kornaya basmasını yasakladı. Yargıç McLean kararında, "Korna çalmak, bildiğim herhangi bir büyük düşüncenin ifadesi değil" dedi.

Ayrıca polisin kamyon sürücülerinin protestolarına engel olabilmek için mazot tedarikine müdahale etmeye başladığı öğrenildi.

Yaklaşık 400 ila 500 kamyonun korna sesi, yerel halk ve işletme sahipleri arasında öfkeye yol açmıştı. Başkentteki ana yolları tıkayarak hayatı durma noktasına getiren protestonun organizatörlerine, kamyon kornalarının neden olduğu gürültü nedeniyle dava açılmıştı.