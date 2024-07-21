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Kanada'da alarm! Orman yangınları 95 bin hektarlık alana yayıldı

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#Kanada#Orman Yangını#Dünya
Kanadada alarm Orman yangınları 95 bin hektarlık alana yayıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 12:14

Kanada'nın Alberta eyaletinin kuzeyinde etkisini gösteren orman yangınları 95 bin hektarlık alana yayıldı ve henüz kontrol altına alınamadı.

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CBC News'in haberine göre, Alberta eyaleti yetkilisi Christie Tucker, bölgedeki orman yangınlarının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı.

Tucker, yangınların 19 Temmuz'dan bu yana 30 bin hektar daha büyüdüğünü ve yaklaşık 95 bin hektarlık alana yayıldığını söyledi.

Bölge sakinleri için tahliye emri verilirken, yangının bölgedeki önemli ulaşım rotalarından olan 58'inci otoyola yaklaştığı kaydedildi.

Kanada'nın kuzeydoğusunda çıkan orman yangınları nedeniyle 13 Temmuz'da da yaklaşık 9 bin kişi tahliye edilmişti.

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#Kanada#Orman Yangını#Dünya

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