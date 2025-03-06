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Kanada'da ABD hamlesi: DTÖ'ye şikayet etti

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#Kanada#ABD#Gümrük Vergisi
Kanadada ABD hamlesi: DTÖye şikayet etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 10:25

Kanada, ABD'nin ülkeden ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı nedeniyle Dünya Ticaret Örgütüne şikayette bulundu.

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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Kanada'nın, ABD'nin Kanada menşeli mallara uyguladığı yeni tarife önlemleriyle ilgili DTÖ'den ABD ile anlaşmazlık istişaresi talebinde bulunduğunu açıkladı.

Talebin 5 Mart'ta DTÖ üyelerine iletildiği belirtilen açıklamada, Kanada'nın, ABD'nin ülkeden ithal ettiği mallara yüzde 25, enerji kaynaklarına ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulamasının 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması ile DTÖ'nün Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın çeşitli hükümleriyle uyumlu olmadığını iddia ettiği bildirildi.

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#Kanada#ABD#Gümrük Vergisi

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