Kanada’da 2 protesto lideri tutuklandı

Kanada’da kamyon sürücülerinin "Özgürlük Konvoyu" adıyla zorunlu aşı uygulamasına ve Covid-19 tedbirlerine karşı başlattıkları protestoların ardından göz altılar devam ediyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü Başbakan Justin Trudeau’nun Kanada’da acil durum yasasının yürürlüğe girdiğini açıklamasının ardından Tamara Lich ve Chris Barber isimli protesto liderleri dün gözaltına alındı. Başbakan Trudeau, acil durum yasasını savunarak, protestoların ülkenin ulusal ekonomisine zarar verdiğini ve kamu güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Hükümet, protestoların son bulması için göstericilere eyleme devam ettikleri takdirde kamyonlarına el konulup, sigortalarının iptal edileceğini ve tutuklanacaklarını söyleyerek uyardı. Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Fireeland de hükümet tarafından göstericilerin banka hesaplarının dondurulduğunu bildirdi.