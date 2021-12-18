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Kanada, yurtdışından gelen tüm yolculara test zorunluluğu getirdi

#Kanada#Koronavirüs#Kısıtlama
Kanada, yurtdışından gelen tüm yolculara test zorunluluğu getirdi

Kanada, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yurtdışından gelen tüm yolculara seyahat öncesi negatif sonuçlu test zorunluluğu getirirken, 10 ülkesiye uygulanan seyahat yasağını ise kaldırdı.

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Kanada’da Covid-19 ile mücadele kapsamında tedbirler sıkılaştırıldı. Hükümet, 21 Aralık’tan itibaren yurtdışından gelen tüm yolculara seyahat öncesi negatif sonuçlu test zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Kanada Sağlık Bakanı jean-Yves Duclos yaptığı açıklamada, Covid-19’un kuluçka süreleri göz önüne alındığında, bu uygulamanın ek bir koruma katmanı sağlayacağını ifade etti.
Duclos, "Yetkililer, havalimanlarındaki kapasiteyi artırmak, yolcu akışını yönetmek ve en iyi test protokolünün mümkün olduğunca verimli bir şekilde uygulandığından emin olmak için havayolları, test sağlayıcılar ve diğer birçok ortakla yakın bir şekilde çalışıyor" dedi.

10 ÜLKEYE YASAK KALDIRILDI

Covid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu nedeniyle Güney Afrika, Mozambik, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesoto, Esvatini, Nijerya, Malavi ve Mısır'a uygulanan seyahat yasağının yarın 23.59’da sona ereceği açıklandı.

Kanada’nın Baş Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Theresa Tam ise, Kanada'da giderek artan Omicron vakalarının "seyahatle bağlantılı olmadığını" belirtti.

Öte yandan Kanada’da salgının başından bu yana 1 milyon 864 bin 891 kişide Covid-19 tespit edilirken, 30 bin 24 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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#Kanada#Koronavirüs#Kısıtlama

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