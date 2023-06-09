Kanada yanıyor ABD boğuluyor

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ABD hükümetine bağlı AirNow sitesi, New York şehri ve civarında hava kalitesi seviyesini turuncu renkten kırmızı renge döndürdü. Yetkililer, kalp, akciğer ve solunum yollarına bağlı rahatsızlığı olanları dışarı çıkmama konusunda uyarıyor.

ABD’nin New York eyaleti Valisi Kathy Hochul da orman yangınlarının dumanından etkilenme riski kapsamında halka 1 milyon ücretsiz N95 tipi maske dağıtılacağını açıkladı. New York eyaletindeki bazı okullar tatil edildi. Çok sayıda spor organizasyonu ve açık hava etkinliği iptal edildi. AB İnsani Yardım Bürosu, Kanada’daki orman yangınlarına müdahale için 280 itfaiyeci göndereceğini duyururken, yangın dumanlarının rüzgârların etkisiyle Norveç’e kadar ulaşabileceği belirtildi.