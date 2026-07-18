Kanada yangını ABD’yi boğdu! Gökyüzünü duman kapladı

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Kanada’da haftalardır süren orman yangınlarından yükselen yoğun duman, rüzgârın etkisiyle ABD’nin kuzey ve doğusuna yayılarak milyonlarca kişiyi etkileyen hava kirliliği krizine dönüştü. Detroit’ten New York’a, Chicago’dan Toronto’ya kadar uzanan geniş bölgede gökyüzü gri ve turuncu bir sis tabakasıyla kaplanırken yetkililer halka mümkün olduğunca evde kalmaları çağrısı yaptı. İsviçre merkezli hava kalitesi izleme merkezi IQAir’in verilerine göre Detroit, dünyanın havası en kirli kenti oldu. Detroit’i Minneapolis, Chicago ve Toronto izledi. ABD’de en az 10 eyalette “sağlıksız” veya “tehlikeli” hava uyarısı yayınlandı. Chicago, Pittsburgh, Toledo ve Grand Rapids gibi kentlerde de alarm verildi.

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ETKİNLİKLER İPTAL

Yoğun duman nedeniyle konserler, yaz kampları ve çok sayıda açık hava etkinliği iptal edilirken, plajlar kapatıldı. New York’ta acil hava kalitesi protokolleri devreye alındı, yüzlerce noktada ücretsiz KN95 maske dağıtımına başlandı. Kentte Empire State Binası ile Özgürlük Heykeli bile duman perdesinin arkasında kaldı. Yetkililer özellikle yaşlılar, hamileler ve kalp-akciğer hastalarına dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

858 AKTİF YANGIN VAR

Kanada’da 858 aktif orman yangını bulunuyor. Bunların önemli bölümü kontrol altına alınamazken, yalnızca bir günde 30 yeni yangın çıktı. Resmi verilere göre bu yangın sezonunda ülkede yaklaşık 5.9 milyon dönüm alan yandı. Ontario’nun kuzeyindeki bazı yerli topluluklar tahliye edildi. Meteorologlar kuzeybatı rüzgârlarının hafta sonuna kadar dumanı ABD üzerinde taşımayı sürdüreceğini, bunun da New Jersey’de pazar günü oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde endişe yarattığını belirtiyor.