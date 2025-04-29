Kanada seçimi sonuçlandı: Başbakan zafer konuşması yaptı

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Kanada'da oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkenin resmi yayın kuruluşu CBC tarafından paylaşılan, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti yüzde 43 oy oranıyla seçimi önde götürüyor.

Pierre Poilievre'in liderliğindeki Muhafazakar Parti yüzde 41'le ikinci, Quebec Bloku Partisi de yüzde 6,9'la üçüncü sırada yer alıyor.

Eski Başbakan Justin Trudeau'nun 2015'te başladığı görevinden istifa ederek bayrağı 14 Mart'ta devrettiği Liberal Parti lideri Carney, son anketlere göre sandıktan zaferle çıkması beklenen en güçlü aday olarak görülüyor.

ZAFER KONUŞMASI YAPTI



Liberal Parti liderliğinde seçimi kazanan Başbakan Mark Carney, ilk sonuçların açıklanmasının ardından zafer konuşması gerçekleştirdi.

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Kanada'nın başkenti Ottowa'da destekçilerinin karşısına çıkan Carney, rakibi Pierre Poilievre'yi “centilmence” yürüttüğü için tebrik etti.

Carney, sahnede şöyle konuştu:



“Kim hazır? Kim benimle birlikte Kanada için ayağa kalkmaya hazır? Kim Kanada'yı güçlü bir şekilde inşa etmeye hazır? Amerika'nın ihanetinin şokunu atlattık ama derslerini aklımızdan çıkaramayız. Kendimize, her şeyden önce birbirimize dikkat etmeliyiz. Başkan Trump ile masaya oturduğumda, iki egemen ulus arasındaki geleceği ve güvenlik ilişkisini tartışacağız. Mesele şu ki, kendimize, Amerikalıların nizden alabileceğinden çok daha fazlasını verebiliriz. Ancak şunu da açıkça belirtmek isterim ki önümüzdeki günler ve aylar zorlu geçecek ve bazı fedakârlıklar gerektirecek, ancak biz bu fedakârlıkları çalışanlarımızı ve işletmelerimizi destekleyerek paylaşacağız. Kanada'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana güvendiği, mükemmel olmasa da on yıllardır ülkemize refah sağlayan, ABD'nin temelini attığı küresel ticaret sistemi sona ermiştir. Başkan Trump bizi parçalamaya çalışıyor ki Amerika bize sahip olabilsin, bu asla olmayacak"

RAKİBİ YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Muhafazakar Parti lideri Pierre Poilievre, Ottawa'da destekçilerine seslendi.

Seçim yengilsini kabul ettiğini açıklayan Poilievre, "Kanadalılar mesajım, her şeyi başarabileceğimizdir. Çok çalışarak harika bir hayat kurabiliriz. Güvenli bir sokakta ferah ve uygun fiyatlı bir eve sahip olabilirsiniz. Benim politikadaki amacım bu güvenceyi yeninden sağlamaktır. Değişime ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Ancak değişimi sağlamak zorlu bir süreçtir. Zaman alır ve çok çalışmak gerekir. Bu yüzden, bu geceden dersler çıkarmalıyız ki bir sonraki seferde Kanadalılar geleceklerine karar verirken daha iyi bir sonuç elde edebilelim." dedi.

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LİBERAL PARTİ TEK BAŞINA İKTİDAR OLMAK İÇİN GEREKEN SINIRI AŞAMADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın "51.eyalet" söylemleri gölgesinde yapılan erken genel seçimlerde, sandık çıkış anketleri, Carney'nin liderliğindeki Liberal Parti'nin galibiyetine işaret ediyor.

Kanada'nın resmi ve bağımsız seçim kurumu Elections Canada tarafından paylaşılan ve kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut oy oranıyla Kanada Federal Parlamentosundaki 343 sandalyeden 166'sını kazanan Carney'nin partisi, tek başına iktidar olması için gereken 172 milletvekilli sınırını henüz aşamadı.

Oyların yüzde 41'ini alan ana muhalefetteki Muhafazakar Parti ise parlamentodaki sandalyelerin 146'sını hanesine yazdı.

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Seçimlerde, Muhafazakar Parti'yi yüzde 6,9 oyla Quebec Bloku Partisi takip ediyor.

Üst üste dördüncü kez iktidara gelmesi beklenen Liberaller en son 2015'te parlamentoda çoğunluğu elde etmişti.

Kanada'da 2021'de düzenlenen seçimlerde, dönemin başbakanı Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti yüzde 32 oyla, 160 sandalyeyi hanesine yazdırarak seçimleri kazanmıştı.

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SEÇİMLERDE TRUMP ETKİSİ

Seçim gözlemcilerine göre, Kanada'daki seçimlerin sonuçlarını, adayların ABD Başkanı Trump'a karşı atacağı adımlar ve politikaları belirleyecek.

Uzmanlara göre, mevcut Başbakan Carney, seçim kampanyasını Trump ile mücadele üzerine kurarken, en büyük rakibi muhafazakar lider 45 yaşındaki Poilievre ise seçim kampanyasında konut sıkıntısı, enflasyon, göç ve vergilere odaklanmış durumda.

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Poilievre'nin ayrıca göçmenlik politikalarının ABD lideri ile benzeşmesi nedeniyle birçok kişi tarafından "mini Trump" olarak görüldüğü ve Trump'a karşı durma yeteneğine şüphe ile bakıldığı değerlendirmeleri yapılıyor.

"BU SEÇİMDE ESAS MESELE, TRUMP'A KİMİN KARŞI KOYABİLECEĞİ"

Trudeau'nun 14 Mart'ta görevinden ayrılması sonrası yönetimi 60 yaşındaki ekonomist Mark Carney devralmıştı.

Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük vergileri ve tehditleriyle iki ülke arasında gerginlikler devam ederken, erken seçim çağrılarının artması üzerine Carney, 23 Mart'ta parlamentoyu feshederek 28 Nisan'da erken seçim yapılacağını duyurmuştu.

Carney, 17 Nisan'da katıldığı radyo programında, "Bu seçimde esas mesele, Trump'a kimin karşı koyabileceği." ifadesini kullanmıştı.