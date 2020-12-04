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Haber Giriş: 04.12.2020 - 10:14 | Son Güncelleme:

Kanada polisi, kayıp Türk genci arıyor

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Kanada polisi, kayıp Türk genci arıyor
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Kanada'da polis her yerde kaybolan bir Türk gencini arıyor. Toronto polisi sosyal medya üzerinden duyuru yaparak Ece Eğerci adlı Türk genci hakkındaki bilgileri paylaştı.

Kanada polisi, 2 Aralık’tan beri kayıp olan Türk genci Ece Eğerci’yi aradıklarını duyurarak, vatandaşların kayıp genç hakkında herhangi bir bilgiye ulaştıkları takdirde polise bildirmesini istedi.

Kanada’da Toronto polisi, 2 Aralık’tan bu yana kayıp olan Ece Eğerci adında bir Türk gencini aradıklarını duyurdu.

Toronto polisinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Eğerci’nin fiziksel özellikleri tarif edilerek, fotoğrafları paylaşıldı.

Kanada polisi, kayıp Türk genci arıyor

Polis tarafından yapılan açıklamada ayrıca, 20 yaşındaki Ece Eğerci’nin en son Toronto şehrindeki Finch ve Yonge Caddesi civarında, yerel saatle 16.11 sularında görüldüğü bilgisi aktarıldı.

Toronto polisi, Eğerci hakkında herhangi bir bilgiye ulaşıldığı takdirde durumun polise bildirilmesini istedi.

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