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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 19:24 | Son Güncelleme:

Kanada, Oxford-AstraZeneca'nın koronavirüs aşısına onay verdi

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Kanada, Oxford-AstraZeneca'nın koronavirüs aşısına onay verdi
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Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına onay verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Oxford-AstraZeneca aşısı üzerinde yapılan çalışmaların tamamlandığı belirtilerek "Oxford-AstraZeneca’nın ChAdOx1 nCoV-19 aşısı, Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak kullanılmak üzere onaylanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Aşının etkililiğinin yüzde 62,1 olduğu kaydedilen açıklamada, firmanın Kanada’ya acilen 20 milyon doz aşı teslim edeceği vurgulandı.

Kanada'da, Oxford-AstraZeneca aşısı, BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği aşılardan sonra kullanılabilecek üçüncü aşı oldu.

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