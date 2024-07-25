Kanada, orman yangınlarıyla mücadele ediyor

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Britanya Kolumbiyası Orman Yangını Servisinden yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölgeye 58 binden fazla yıldırımın düşmesi yeni yangınlara yol açtı.

Britanya Kolumbiyası'nda 400'den fazla ve Alberta eyaletinde 176 yangın tespit edildi.

Alevlerin, Kanada'nın turistik bölgesi Jasper Ulusal Parkı'nda yayılmasının ardından bölge sakinleri, sosyal medya platformu X üzerinden bilgilendirildi.

Jasper Ulusal Parkından yapılan açıklamada, yangının kasabada "önemli kayıplara" yol açtığı belirtilerek, bölgedeki hava kalitesinin kötüleştiği kaydedildi.

Alaska ve Avustralya'dan gelen personelle desteklenen yaklaşık 1900 Alberta itfaiyecisi, bölgeden geçen boru hattı da dahil olmak üzere altyapıyı korumak için uğraşıyor.

FEDERAL YARIM GÖNDERİLECEK



Kanada Başbakanı Justin Trudeau, X platformunda yaptığı açıklamada, Alberta'ya federal yardım gönderilmesinin onaylandığını bildirdi.

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Kanada ordusu kaynaklarının, tahliye ve daha fazla acil yangın söndürme desteğinin eyalete gönderileceğini aktaran Trudeau, yangın söndürme ve hava taşımacılığı yardımı koordinasyonunu sağladıklarını duyurdu.

Jasper Ulusal Parkı civarında yaşayan yaklaşık 25 bin kişi, artan alevler nedeniyle 23 Temmuz'da bölgeyi tahliye etmek zorunda kalmıştı.