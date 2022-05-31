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Kanada hükümeti, tabanca satın almayı tamamen yasaklamaya hazırlanıyor

#Kanada#Dünya#ABD
Kanada hükümeti, tabanca satın almayı tamamen yasaklamaya hazırlanıyor

Kanada hükümeti, bireysel silahlanmaya karşı şimdiye kadarki en sert adımlardan birisini atmaya hazırlanıyor.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, tabanca alıp satmayı tamamen yasaklayacak bir yasa hazırladıklarını açıkladı.

Yasa, mevcut tabanca ruhsatlarının birden bire iptal edilmesini öngörmese de, satın almayı yasa dışı hale getirecek.

Trudeau'nun yasa teklifi, ABD'nin Texas eyaletindeki bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişinin hayatını kaybetmesinden günler sonra geldi.

Pazartesi günü Kanada Parlamentosu'na sunulan teklife göre, ülkenin herhangi bir yerinde tabanca almak, satmak ve tabancayı devretmek yasaklanacak.

Trudeau, "Spor amaçlı ya da avcılık faaliyeti dışında, Kanada'daki bir kişinin günlük yaşamında silah sahibi olması için hiçbir neden yok" dedi.

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Kanada Başbakanı, silahlı şiddetin yaygınlaşmasına karşı adım atma görevinin kendilerinde olduğunu da ekledi.

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Gündeme gelen yasa teklifi, hükümetin bireysel silahlanmaya karşı şimdiye kadar attığı en sert adım olarak değerlendiriliyor. Yasa, tüfek şarjörlerinin de tek seferde en çok beş mermi alacak şekilde yeniden yapılandırılmasını içeriyor.

Ev içi şiddet kaydı bulunanların silah ruhsatları da yasayla birlikte ellerinden alınacak. Silah sahibi olmak ABD'deki gibi yüceltilmese de, Kanada'da da ateşli silahlar özellikle kırsal kesimde oldukça yaygın.

Ülkede ABD'dekinden çok daha sıkı silah yasaları yürürlükte ve yıllık olarak daha az silahlı öldürme ve yaralama vakasına rastlanıyor.

Son olarak Nisan 2020'de Kanada tarihinin en kanlı silahlı baskınında Nova Scotia'da polis kostümü giyen bir saldırgan 22 kişiyi vurarak öldürmüştü.

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Olaydan sonraki birkaç gün içerisinde Başbakan Trudeau 1500 çeşit askeri tip silah ve tüfeğin derhal yasaklanması talimatını vermişti. Yeni yasa, ülkedeki yasal tabanca sahipliğinin artmasının önüne geçerek mevcut düzeyde sınırlamayı sağlayabilir.

Bireysel silahlanma tüm dünyada ve özel olarak da ABD'de önde gelen gündemler arasında. Geçtiğimiz hafta ABD'nin Texas eyaletinde bir saldırganın ilkokula silahlı saldırı düzenlemesiyle 19'u çocuk 21 kişi ölmüştü.

ABD tarihinin en kanlı silahlı saldırılarından biri olan olay, ülkede infial yarattı. Olaydan sonra çeşitli ülkelerde bireysel silahlanma konusu yeniden siyasetin gündemine taşındı.

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#Kanada#Dünya#ABD

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