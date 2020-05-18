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Dünya
Tuba KARA, (DHA)
Haber Giriş: 18.05.2020 - 11:47,Son Güncelleme:

Kanada Hava Kuvvetleri’ne ait gösteri uçağı düştü

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Kanada Hava Kuvvetleri’ne ait gösteri uçağı düştü
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Kanada Hava Kuvvetleri’nin askeri akrobasi ekibi Snowbirds’e ait Canadair CT-114 gösteri uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Kanada’da koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı halka moral vermek için gösteri uçuşu yapan Kanada Hava Kuvvetleri’nin askeri akrobasi ekibi Snowbirds’e ait Canadair CT-114 gösteri uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Britanya Kolumbiyası eyaletindeki Kamloops yakınlarında meydana gelen kazada, tek motorlu uçağın bir eve düşerek infilak ettiği bildirildi. Kazada, ağır yaralanan bir pilot hastaneye kaldırılırken, diğer pilot Jennifer Casey hayatını kaybetti. Ölen pilot Casey’nin aynı zamanda ekibin halkla ilişkiler sorumlusu olduğu açıklandı.

KAZA NEDENİ BİLİNMİYOR

Uçuşun, salgınına karşı halka moral vermek için gerçekleştirildiği ifade edilirken, kaza nedeninin henüz belli olmadığı ifade edildi.

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