Kanada Başbakanı Trudeau'ya soğuk duş

Haberin Devamı

Kanada Yayın Kurumunun (CBC) radyo kanalı Radio-Canada'ya konuşan kaynaklar, Liberal Parti'nin parlamento grup toplantısında Trudeau'ya karşı seslerin yükseldiğini belirtti.

İsmi verilmeyen kaynaklar, aralarında Sean Casey ve Wayne Long gibi isimlerin bulunduğu iktidardaki Liberal Parti'den 24 milletvekilinin, 28 Ekim'e kadar istifa etmesi için Trudeau'ya çağrı yaptığını aktardı.

Öte yandan, bazı Liberal milletvekillerinin ise grup toplantısında, Trudeau'ya destek veren konuşmalar yaptığı belirtildi.

Trudeau da grup toplantısında duydukları üzerine düşüneceğini belirtirken, istifa edip etmeyeceğine dair açıklama yapmadı.

Kanada Parlamentosunda toplamda 153 Liberal milletvekili bulunuyor.

Muhalefet lideri Pierre Poilievre, X hesabından Trudeau ile parlamentoda yaptıkları tartışmadan bir kesit paylaştı.

Haberin Devamı

Poilievre, tartışma sırasında, Trudeau'nun göç ve ekonomi politikasını eleştirerek "Göç, konut ya da başka bir konuda bozduğu şeyleri düzeltemez çünkü kendi grubuyla savaşmakla meşgul." dedi.

Trudeau ise "Muhalefet liderinin, Kanada hakkında gerçekle uyuşmayan 'kırık (brokenist)' görüş öne sürdüğünü görüyoruz." diye konuşurken, Poilievre buna cevaben "Brokenist? Bu, kelime bile değil. İngilizceyi bile bozuyor." ifadelerini kullandı.