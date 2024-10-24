×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kanada Başbakanı Trudeau'ya soğuk duş

Güncelleme Tarihi:

#Justin Trudeau#Kanada#İstifa
Kanada Başbakanı Trudeauya soğuk duş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 14:12

Kanada'da iktidardaki Liberal Parti'den 24 milletvekili, partinin lideri ve Başbakan Justin Trudeau'ya istifa çağrısı yaptı. Trudeau da grup toplantısında duydukları üzerine düşüneceğini belirtirken, istifa edip etmeyeceğine dair açıklama yapmadı.

Haberin Devamı

Kanada Yayın Kurumunun (CBC) radyo kanalı Radio-Canada'ya konuşan kaynaklar, Liberal Parti'nin parlamento grup toplantısında Trudeau'ya karşı seslerin yükseldiğini belirtti.

İsmi verilmeyen kaynaklar, aralarında Sean Casey ve Wayne Long gibi isimlerin bulunduğu iktidardaki Liberal Parti'den 24 milletvekilinin, 28 Ekim'e kadar istifa etmesi için Trudeau'ya çağrı yaptığını aktardı.

Öte yandan, bazı Liberal milletvekillerinin ise grup toplantısında, Trudeau'ya destek veren konuşmalar yaptığı belirtildi.

Trudeau da grup toplantısında duydukları üzerine düşüneceğini belirtirken, istifa edip etmeyeceğine dair açıklama yapmadı.

Kanada Parlamentosunda toplamda 153 Liberal milletvekili bulunuyor.

Muhalefet lideri Pierre Poilievre, X hesabından Trudeau ile parlamentoda yaptıkları tartışmadan bir kesit paylaştı.

Haberin Devamı

Poilievre, tartışma sırasında, Trudeau'nun göç ve ekonomi politikasını eleştirerek "Göç, konut ya da başka bir konuda bozduğu şeyleri düzeltemez çünkü kendi grubuyla savaşmakla meşgul." dedi.

Trudeau ise "Muhalefet liderinin, Kanada hakkında gerçekle uyuşmayan 'kırık (brokenist)' görüş öne sürdüğünü görüyoruz." diye konuşurken, Poilievre buna cevaben "Brokenist? Bu, kelime bile değil. İngilizceyi bile bozuyor." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Justin Trudeau#Kanada#İstifa

BAKMADAN GEÇME!