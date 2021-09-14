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Dünya
hurriyet.com.tr / Fotoğraf: Reuters-Abaca
Haber Giriş: 14.09.2021 - 20:06 | Son Güncelleme:

Bardağı taşıran son damla! Kanada Başbakanı Trudeau köpürdü

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Bardağı taşıran son damla! Kanada Başbakanı Trudeau köpürdü

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşi Sophie Grégoire Trudeau'ye yönelik küfür eden bir kişiye tepki gösterdi. Fotoğraf çekimi sırasında küfürler yağdıran şahıs, Başbakan'ın eşine yönelik "O....." diye bağırınca o ana kadar sakin duran Trudeau soğukkanlılığını yitirerek "Zahmet edip de gideceğin bir hastane yok mu" ifadesini kullandı.

Kanada lideri Justin Trudeau, bugün seçimler için gerçekleştirilen fotoğraf çekimi sırasında araya girip hakaret ve tehditler savuran bir kişiye tepki gösterdi.

Trudeau, açık havada gazetecilerle bir araya gelmeye hazırlanırken, bir kişi kendisine yönelik küfürler savurmaya başladı.

Büyük oranda sakinliğini koruyan Kanada Başbakanı'nın, kimliği henüz bilinmeyen şahsın eşine yönelik skandal sözleri karşısında sabrı taştı. Trudeau, "Şimdi zahmet edip gideceğin bir hastane yok mu" diye bağırdı.

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