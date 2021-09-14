Bardağı taşıran son damla! Kanada Başbakanı Trudeau köpürdü

Kanada lideri Justin Trudeau, bugün seçimler için gerçekleştirilen fotoğraf çekimi sırasında araya girip hakaret ve tehditler savuran bir kişiye tepki gösterdi.

Trudeau, açık havada gazetecilerle bir araya gelmeye hazırlanırken, bir kişi kendisine yönelik küfürler savurmaya başladı.

Büyük oranda sakinliğini koruyan Kanada Başbakanı'nın, kimliği henüz bilinmeyen şahsın eşine yönelik skandal sözleri karşısında sabrı taştı. Trudeau, "Şimdi zahmet edip gideceğin bir hastane yok mu" diye bağırdı.

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