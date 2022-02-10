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Kanada Başbakanı Trudeau: Kamyoncuların eylemi kabul edilemez

#Kanada#Koronavirüs#Dünya

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinde kamyon şoförlerinin bir süredir sürdürdüğü aşı karşıtı eylemleri "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve "artık durması gerektiğini" söyledi.

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Başkent Ottawa'da parlamentoya hitap eden Trudeau, federal Covid kısıtlamalarını savundu.

Öte yandan Ottawa emniyeti ise eylemlerini sürdüren kamyon şoförlerinin tutuklanabileceği konusunda uyardı. Pandemi kısıtlamalarına karşı başlayan ve ülke çapında devam eden protestolar ikinci haftasına giriyor.

Yol kapatmaların ve yasa dışı gösterilerin "kabul edilemez" olduğunu savunan Trudeau, "Bunlar işletmeleri ve üreticileri olumsuz etkiliyor" dedi.

Kamyon şoförlerinin eylemlerini sonlandırmaları için ellerinden gelen her şeyi yapmak zorunda olduklarını dile getiren Başbakan, protestocuların "ekonomiyi, demokrasiyi ve vatandaşların günlük yaşamlarını engellemeye çalıştığını" söyledi ve ekledi:

"Bu artık durmak zorunda."

Koronavirüse yakalanan Trudeau, bir haftalık karantinasının ardından parlamentoya döndü.

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Eylemciler ise Pazartesi gününden bu yana dünyanın en büyük asma köprüsü olan ve ABD-Kanada ticaretinin yaklaşık dörtte birini oluşturan Ambassador Köprüsü'nde sınır geçişlerini de engelliyor.

100 civarında protestocu köprü girişlerini kapattı. Bu durum ticari kurum ve kuruluşlar tarafından kınandı.

Geçtiğimiz ay sonunda Ottawa şehir merkezine ulaşan yaklaşık 400 kamyon da kentte durmaya devam ediyor. Polis Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "halkın mülklerini ve işletmelerini yasal olarak kullanmasını engellemeleri" nedeniyle protestoculara birtakım suçlamalar yöneltilebileceğini söyledi.

Kanada Başbakanı Trudeau: Kamyoncuların eylemi kabul edilemez

Ottawa polisi, cadde ve sokakların kapatılmasına yardımcı olan herkesin de benzer şekilde suçlanabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Ceza kapsamında araçlara el konulma ve ABD'ye girişlerinin engellenmesi gibi yaptırımların olabileceğini belirten Polis, kentte yaratılan gürültü, motor kapatmama ve diğer ihlaller nedeniyle kişilere 790 Amerikan Doları para cezası kesilebileceğini aktardı.

Protestocular, ülke sınırından giren tüm kamyon şoförlerinine getirilen Covid-19 aşısı olma zorunluluğunu protesto ediyor. Ayrıca Covid-19 sertifikaları ve maske zorunluluğu da protesto edilen kısıtlamalar arasında yer alıyor.

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Başbakan Trudeau ise eyalet yönetimlerin kısıtlamaları kaldırmaları karşısında dahi federal önlemlerin kaldırılmayacağını söyledi.

Alberta, Saskatchewan, Quebec ve Prince Edward Island eyaletleri bu ay içerisinde birçok kısıtlamayı hafifletme planları olduğunu duyurdu. Nova Scotia ve New Brunswick eyaletlerinde de bazı kısıtlamaların kaldırılacağı bildirildi.

Alberta eyalet başbakanı Jason Kenney, Salı günü yaptığı açıklamada salgın kısıtlamalarının eyalette "gelir kaynaklarını kesintiye uğrattığını ve hatta yok ettiğini" söyledi.

ABD'nin Montana eyaletinin sınırında bulunan Alberta'daki Coutts şehrinde Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) yetkilileri, Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, uluslararası geçişi engelleyen onlarca kamyonu oldukları yerden kaldırmak için yaptırım uygulayacakları konusunda uyarıda bulundu.

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RCMP Başkomiseri Roberta McKale, "Bu vakte kadar onlardan araçlarını kaldırmalarını talep ediyorduk. Ancak bugün öğlen itibarıyla başka bir seçeneğimiz kalmadı. Araçların yerlerinden kaldırılmaları için yaptırım seçeneklerimizi kullanmamız gerekecek" dedi.

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#Kanada#Koronavirüs#Dünya

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