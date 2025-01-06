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Kanada Başbakanı Trudeau istifa edecek iddiası

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#Justin Trudeau#Kanada#İstifa
Kanada Başbakanı Trudeau istifa edecek iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 10:20

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun düşük kamuoyu desteği nedeniyle 8 Ocak'ta yapılacak grup toplantısından önce istifa edeceği öne sürüldü.

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The Globe and Mail gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberde, Trudeau'nun iktidardaki Liberal Parti liderliğinden istifa edeceği ileri sürüldü.

Trudeau'nun "görevden alınmış gibi gözükmemek için istifasını kendi belirleyeceği" bir zamanda duyurmak istediği belirtilen haberde, Parti içindeki artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteği nedeniyle 8 Ocak'tan önce istifasını açıklayacağı iddia edildi.

Haberde, istifadan sonra, Trudeau'nun yerine Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne ve eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney gibi isimlerin gelebileceği, Maliye Bakanı Dominic LeBlanc'ın ise geçici lider olarak adının geçtiği ifade edildi.

İSTİFA ÇAĞRISI

İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.

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Trudeau, istifa çağrısının ardından bir sonraki seçimde de yarışacağını açıklamıştı.

 

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#Justin Trudeau#Kanada#İstifa

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