Kanada Başbakanı Trudeau: Gümrük vergisi sürebilir

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Kanada basınındaki haberlere göre Trudeau, başkent Ottawa'daki Kanada Belediyeler Federasyonunun (FCM) toplantısında belediye başkanlarıyla görüştü.

Uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için kaynakları artırdıklarına dikkati çeken Trudeau, "Fentanil, yeryüzünden yok edilmeli." görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kanada'ya yönelik yüzde 25'lik ek gümrük vergisinin en az 30 gün süreyle durdurulacağını duyurmasına rağmen Trudeau, "Çabalarımız, tarife meselesini ortadan kaldırmayı garantilemiyor." ifadesini kullanarak, Washington'ın ek gümrük vergileri uygulayabileceği mesajını verdi.

Trudeau, ayrıca "Daha tehlikeyi atlatmış durumda değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'IN EK VERGİ KARARI

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan ithalata yüzde 25, Çin'den ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

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Trudeau ise misilleme olarak ABD'den 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları tutarındakiler için 4 Şubat'tan itibaren, 125 milyar Kanada doları tutarındakiler için de 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump ile görüşmesinin ardından sınır güvenliğini artırmaya yönelik önlemler karşısında ABD'nin getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisinin en az 30 gün süreyle durdurulacağını açıklamıştı.

Kanada hükümeti, "Fentanil Çarı" atamak için yeni taahhütlerde bulunmuş, kartelleri terörist olarak listeleyeceklerini, sınırda 7/24 gözetim sağlayacaklarını, organize suç, fentanil ve kara para aklama ile mücadele etmek için "Kanada-ABD Ortak Hareket Gücünü" başlatacaklarını duyurmuştu.