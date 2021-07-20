MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKanada Başbakanı Trudeau, camide Müslümanlarla bayramlaştı
GeriDünya Kanada Başbakanı Trudeau, camide Müslümanlarla bayramlaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA - Fotoğraf. Abaca
Haber Giriş: 20.07.2021 - 19:30 | Son Güncelleme:

Kanada Başbakanı Trudeau, camide Müslümanlarla bayramlaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kanada Başbakanı Trudeau, camide Müslümanlarla bayramlaştı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kurban Bayramı münasebetiyle geldiği Hamilton’da Mountain Mosque’da Müslümanlarla bayramlaştı.

Ontario eyaletinin en büyük camilerinden Mountain Mosque’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde 3 ayrı bayram namazı kılındı.

Erken saatlerden itibaren camiye gelmeye başlayan Müslümanlar, bir sonraki namaz için de kuyrukta bekledi.

Namaz için camide yer bulamayanların, dışarıda namaz kıldıkları görüldü.

Mountain Mosque’da 09.00’da kılınan son bayram namazının ardından camiye gelen Başbakan Trudeau, cemaat tarafından alkışlarla karşılandı.

Konuşmasına, "Esselamü aleyküm" diyerek başlayan Trudeau, daha sonra "Eid Mübarek" diyerek Müslümanların bayramını tebrik etti.

Kanada Başbakanı Trudeau, camide Müslümanlarla bayramlaştı

Burada kısa bir konuşma yapan Trudeau, ülkedeki Müslüman toplumun karşı karşıya kaldığı islamofobik nefret ve ırkçı saldırıları kınayarak, "Bunlar kabul edilemez ve korkunç saldırılar." dedi.

Bu tür saldırıların Kanada’da yaşandığına inanamadığını söyleyen Trudeau, "İnsanlar inançlarıyla özgürce yaşayabilmeli, camilerinde ibadet edebilmeli veya sokakta güven içinde yürüyebilmeliler." diye konuştu.

Justin Trudeau, konuşmasının ardından camideki Müslümanlarla tokalaşıp fotoğraf çektirdi.

Cami çıkışında bir süre kendisini bekleyen Müslümanlarla sohbet eden Trudeau, burada özçekim yaptırmak isteyenlerin yoğun ilgisine maruz kaldı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi