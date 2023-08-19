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Kanada alevlere teslim

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Hawaii#Orman Yangını
Kanada alevlere teslim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 07:00

ABD’nin Hawaii eyaletinde 111’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangınları henüz söndürülmemişken Kanada’daki orman yangınları da artarak devam ediyor.

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Ülkenin kuzeyinde 20 bin nüfuslu Yellowknife kentinde yaşayan herkesin, ormanlık alandaki alevlerin kente yaklaşması üzerine tahliye edileceği açıklandı.

Kanada alevlere teslim

Kanada’nın tarihindeki en büyük orman yangınlarıyla mücadele ettiği belirtilirken acil müdahale ekipleri Ulusal Hazırlık Seviyesi’ni 5. dereceye yükseltti. En yüksek olan bu seviye, ülkedeki tüm itfaiye çalışanlarının orman yangınlarına müdahale ile görevlendirilmesi anlamına geliyor. Ülkede devam eden yangın sayısı 1000’i aşmış durumda. Uzmanlar buna sebep olarak bahar aylarının normalden daha sıcak ve yağışsız geçmesini gösteriyor.

 

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#ABD#Hawaii#Orman Yangını

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