Kanada alevlere teslim

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Ülkenin kuzeyinde 20 bin nüfuslu Yellowknife kentinde yaşayan herkesin, ormanlık alandaki alevlerin kente yaklaşması üzerine tahliye edileceği açıklandı.

Kanada’nın tarihindeki en büyük orman yangınlarıyla mücadele ettiği belirtilirken acil müdahale ekipleri Ulusal Hazırlık Seviyesi’ni 5. dereceye yükseltti. En yüksek olan bu seviye, ülkedeki tüm itfaiye çalışanlarının orman yangınlarına müdahale ile görevlendirilmesi anlamına geliyor. Ülkede devam eden yangın sayısı 1000’i aşmış durumda. Uzmanlar buna sebep olarak bahar aylarının normalden daha sıcak ve yağışsız geçmesini gösteriyor.