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Kanada-ABD sınırındaki Ambassador Köprüsü'ndeki protestocular dağıtıldı

#KANADA#ABD#Özgürlük Konvoyu
Kanada-ABD sınırındaki Ambassador Köprüsündeki protestocular dağıtıldı

ABD-Kanada sınırında yer alan ve kilit öneme sahip olan Ambassador Köprüsü'nü geçişe kapatan kamyoncular polis tarafından dağıtıldı. Köprünün kısa sürede yeniden geçişlere açılması bekleniyor.

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Kanada'da kamyon sürücülerinin 29 Ocak’ta "Özgürlük Konvoyu" adıyla zorunlu aşı uygulamasına ve Covid-19 tedbirlerine karşı başlattıkları protestolar ABD-Kanada sınırına sıçramış, kamyoncular ABD-Kanada sınırında yer alan ve iki ülke arasındaki ticarette kilit öneme sahip olan Ambassador Köprüsü'nü geçişe kapatmıştı.

Polis tarafından yapılan müdahalenin ardından yaklaşık 1 hafta sonra köprüdeki protestocuların dağıtıldığı ve köprünün kısa sürede yeniden geçişlere açılacağı ifade edildi. Olaya karışan araçların çoğu polis uyarıları sonrası barışçıl bir şekilde köprüden ayrılırken, polisin uyarılarına uymayan birkaç göstericinin gözaltına alındığı ve araçlarının çekildiği belirtildi.

Windsor Polisi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan köprü bölgesinden uzak durmaları çağrısı yapılırken, "Gösteri alanında yaptırımlar devam edecek ve yasadışı faaliyetlere sıfır tolerans gösterilecek" denildi.

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, protestolardan etkilenen sınır operasyonlarının mümkün olduğunca çabuk eski haline getirilmesi için kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde çalışıldığı belirtildi.

KANADA YÜKSEK MAHKEMESİ AMBASSADOR KÖPRÜSÜ'NÜN AÇILMASINA HÜKMETMİŞTİ

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Kanada Ontario Yüksek Mahkemesi’nden Baş Yargıç Geoffrey Morawetz, düzenlenen sanal bir duruşma kapsamında ABD-Kanada sınırındaki Ambassador Köprüsü'ndeki protestoculara köprüden ayrılmaları için süre verileceğini ve kararın 19.00’da yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Kanada-ABD sınırındaki Ambassador Köprüsündeki protestocular dağıtıldı

GÜNDE 360 MİLYON DOLARLIK TİCARET HACMİ

Kanada’nın Ontario eyaleti ile ABD’nin Michigan eyaletini birbirine bağlayan Ambassador Köprüsü’nden günde yaklaşık 8 bin kamyon geçişi oluyor. Köprü, iki yönlü olarak günde yaklaşık 360 milyon dolar ticaret hacmine sahip olurken, ABD-Kanada arasındaki ticaretin yüzde 25'ini oluşturuyor.

PROTESTOLAR SINIRLARI AŞTI

Protestolar Kanada dışına da yayıldı. Covid-19 salgın kısıtlamalarına tepki gösteren protestocular, polis yasağına rağmen Fransa’nın başkenti Paris’i ablukaya almak için dün karavan, araba ve kamyonlardan oluşan konvoylarla Paris'e doğru hareket etti.

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#KANADA#ABD#Özgürlük Konvoyu

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