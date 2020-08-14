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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 19:14,Son Güncelleme:

Kanada-ABD sınır kısıtlamaları yeniden uzatıldı

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Kanada-ABD sınır kısıtlamaları yeniden uzatıldı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada ile ABD arasındaki kara sınırlarından geçişlere getirilen kısıtlamalar yeniden uzatıldı.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair, yaptığı açıklamada, federal hükümetin Kanada-ABD kara sınırı kapatma süresini 21 Ağustos’tan geçerli olmak üzere 21 Eylül'e kadar 30 gün daha uzatacağını duyurdu. Bakan Blair, "Toplumlarımızı güvende tutmak için gerekenleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Açıklamada, iki hükümetin dünyanın en uzun uluslararası sınırındaki geçişleri kısıtlamaya devam etme konusunda karşılıklı anlaştığı belirtilirken, buna gerekçe olarak birçok ABD eyaletinde hala yüksek olan Kovid-19 vaka ve ölüm sayıları gösterildi.

ABD ile Kanada arasındaki kara sınırı, sadece ticari taşımacılık yapan kamyon şoförleri ve sağlık uzmanları gibi çalışanlara açık tutuluyor.

Söz konusu sınır, Kovid-19 salgınının başladığı martta zorunlu olmayan geçişler için önce 21 Haziran’a kadar kapatılmış, ardından da bu süre 21 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Başbakan Justin Trudeau, daha önce yaptığı açıklamada, sınır kısıtlamasının gerektiği sürece uzatılacağını kaydetmişti.

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