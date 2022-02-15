Kanada-ABD köprüsü sonunda açılıyor

Haberin Devamı

KANADA’nın başkenti Ottawa’da aşı karşıtı protesto eyleminde bulunan kamyoncularla belediye arasında anlaşma sağlandı. Aynı zamanda bu ülke ile ABD arasında önemli bir ticaret geçişi konumunda bulunan ve protestocu kamyon sürücüleri tarafından kapatılan Ambassador Köprüsü de trafiğe açıldı. Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson yaptığı açıklamada, kamyoncuların yerleşim yerlerini terk etmeyi kabul ettiğini ve kamyonlarını belirlenen caddelere çekeceklerini söyledi. Ancak protestoların sonlandığına dair bir işaret yok.

17 GÜN DEVAM ETTİ

Başkan Watson, Özgürlük Konvoyu eyleminin organizatörleri ile dünden itibaren kamyonları yerleşim bölgelerinden çıkarmak için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Başkan Watson’ın talepleri, ‘tüm kamyonların; yerleşim alanlarından kaldırılması, halihazırda göstericilerle dolu olan yerleşim alanlarına park edilmemesi ve konvoyun şehrin diğer yerleşim bölgelerine götürülmemesi” olarak sıralandı. Bu anlaşmayla Ottawa’da 17. gününü tamamlayan protestolarda, eylemcilerle resmi makamlar arasında ilk kez bir anlaşma sağlanmış oldu. Eylemleri boyunca gösteri alanı ve çevresindeki yerleşim alanlarında korna çalıp, havai fişek atarak ve yüksek sesli müzikle şehir sakinlerine zor günler yaşatan eylemciler; Parlamento Tepesi’nin önüne dev televizyon ekranı olan bir sahne de kurmuştu.

Haberin Devamı

KAMYONCULAR NE İSTİYOR

Kanada’nın Windsor kentini ABD’nin Detroit şehrine bağlayan Ambassador Köprüsü, her gün yaklaşık 400 milyon dolarlık (5.4 milyar TL) mal akışı ile Kanada ve ABD arasında önemli bir ticaret geçişi konumunda bulunuyor. Kanadalı kamyoncular, sınır geçişinde Kanada’nın aşı zorunluluğu uygulamasına karşı çıkıyor.