Kan grubu çılgınlığı

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Ülkede bu yıl en çok satan 10 kitabın dördü, kan gruplarının hayatın her alanında belirleyici bir rol oynadığını öne süren ve "kişilik tahlili" yapan eserler. "Kan Grubu B Olan İnsanlar İçin Talimatname" adlı kitap, 5 milyondan fazla sattı. Bu tür kitapları özellikle 20’li ve 30’lu yaşlardaki kadınlar satın alıyor. Kan grubunun insanın mizacını etkilediğine dair bilimsel bir kanıt olmasa da, Japonlar bu bağlantıya, burçlara inanır gibi inanıyorlar.



Kan grubuna göre kişiliğiniz



A Grubu: Samimi, yaratıcı, hassas ama fazla titiz B Grubu: Aktif, neşeli ama bencil ve sorumsuz AB Grubu: Kontrollü, akılcı ama kararsız 0 Grubu: İyimser, yaratıcı ama kaba







