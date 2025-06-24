Ses kaydı ortaya çıktı: ' Listemizdesin, 12 saat içinde ailenle beraber terk et' İsrail'in perde arkasındaki 'yıldırma kampanyası'

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İsrail, 13 Haziran’da İran’a yönelik ilk hava saldırısını gerçekleştirdikten sonra üst düzey askeri liderler ile nükleer bilim insanlarını öldürerek Tahran’daki rejimi bölme ve istikrarsızlaştırma amacı taşıyan gizli bir 'yıldırma kampanyası' başlattı.

Dünya çapında üç kaynağın Washington Post gazetesine yaptığı açıklamalara göre, söz konusu operasyon İran’ın önde gelen resmi isimlerine yapılan telefon görüşmeleriyle gerçekleştirildi.

"12 SAAT İÇİNDE AİLENİZLE BİRLİKTE TERK EDİN"

Operasyonda görev almış, ismi açıklanmayan üç yetkiliye göre, İsrail’in Farsça bilen güvenlik personeli, İran’ın üst düzey yetkililerini cep telefonlarından arayıp “Hamaney rejimini desteklemeyi bırakmazsanız sizin de sonunuz gelecek” diyerek uyardı.

Operasyonda, 20’den fazla etkili kritik isme ulaşıldığı tahmin ediliyor.



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ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, bu aramalardan birine ait ses kayıtlarını ele geçirdi. Saldırıların başladığı 13 Haziran günü gerçekleşen görüşmede, İsrailli bir istihbarat görevlisi, İranlı generali şu sözlerle tehdit ediyor:

“Size haber veriyorum, eşinizle çocuğunuzla birlikte kaçmanız için 12 saatiniz var. Aksi takdirde şu an listemizdesiniz.”

Ardından, İsrail’in her an general ve ailesini hedef alabileceği tehdidiyle “Boynunuzdaki atardamar kadar yakınız” ifadeleri kullanıldı.



Görüşmede generalden, İran hükümetiyle bağlarını reddeden bir video çekerek 12 saat içinde bunu kendilerine iletmesi istendi ve bir Telegram kimliği iletildi.

Washington Post gazetesine göre videonun hazırlanıp hazırlanmadığı belirsiz ancak söz konusu generalin hala hayatta olduğu biliniyor.

Telefon görüşmeleri, nükleer tesislerin, silah üretim tesislerinin ve füze rampalarının vurulduğu askeri saldırıya eşlik eden “Rising Lion” (Yükselen Aslan) adlı geniş çaplı operasyonun bir parçasıydı. İsrail’in istihbarat ekipleri aylar önceden İran içine yerleştirilmişti.

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PSİKOLOJİK BASKI ALTINA ALINDILAR

İsrail’in İran'a yönelik saldırılarında Hamaney’in yakın çevresinden üst düzey askeri yetkililer ve nükleer projenin beyin takımı içinden birçok üst düzey isim hayatını kaybetti. Bu isimler arasında, İslam Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve nükleer fizikçi Fereydun Abbasi‑Davani de yer alıyor.

Operasyondan sağ kurtulan veya hedef alınmayan ikinci ve üçüncü düzey yetkililerse İsrail’in hedef listesinin kendilerine uzandığından haberdar edilerek psikolojik baskı altına alındı.



BAZILARININ KAPILARININ ALTINDAN MEKTUPLAR ATILDI

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İsrail'in bazı yetkililere kapı altından mektup bırakarak, bazılarının eşleri aracılığıyla iletişim kurduğu ve Hamaney'in yakın çevresine “yüzde yüz nüfuz” sağlandığı iddia ediliyor.

Gazeteye konuşan ve operasyona yakın kaynaklardan biri İsrail'in 'yıldırma operasyonunun' işe yaradığını iddia ederek, “Halefleri miras alacak ikinci kuşaktaki isimler dehşet içinde” dedi.

Netanyahu’nun ofisi, söz konusu operasyonu açıklama yapmayı reddetti.