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Dünya
Beril SÖNMEZ (DHA)
Haber Giriş: 02.08.2020 - 14:13,Son Güncelleme:

Kan donduran olayda yeni gelişme! Dava başladı

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Kan donduran olayda yeni gelişme! Dava başladı
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Rusya’nın St. Petersburg kentinde yaşayan ünlü rapçi Andy Cartwright’ın (30) karısı Marina Kukhal (36), genç adamın vücudunu parçalara ayırdı ve vücut parçalarını buzdolabına koydu. Kukhal, cinayet suçuyla hakim karşısına çıktı.

Kocasını öldürerek ve vücudunu kesip evindeki buzdolabında saklamakla suçlanan Marina Kukhal, kocasının aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü savundu. Kukhal’ın daha önce polise verdiği ifadesinde, kocasının aşırı doz gibi utanç verici bir şekilde öldüğünün kimsenin bilmesini istemediğini ve bu yüzden öldükten sonra parçalara ayırıp 4 gün boyunca buzdolabında sakladığını söyledi.

Polis, Andy Cartwright’ın gerçek isminin Alexander Yushko olduğunu ve Kukhal’ın genç adamın vücudunu parçalarken 2 yaşındaki oğullarının da dairede olduğunu açıkladı.

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