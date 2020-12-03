Kan donduran olay! Henüz 11 yaşındaydı... Online ders işlenirken intihar etti!

Dehşet verici olay, çarşamba günü öğleden hemen önce yaşandı. Reşit olmadığı için adı açıklanmayan çocuk, ders anlatıldığı sırada kendini başından vurdu.

Altıncı sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen çocuğun intihar ettiği sırada ses ve görüntüsünün kapalı olduğu belirtildi.

Yerel basına konuşan San Joaquin County Şerifi Sandra Mendez, çocuğun kız kardeşinin silah sesini duyduğunu ve komşulardan yardım istediğini söyledi.

Hastaneye kaldırılan çocuk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelilerine rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, silah evdeki bir yetişkin adına kayıtlı, ancak çocuğun silaha nasıl ulaştığı sorusu henüz cevaplanmış değil...

Çocuğun komşularından biri, "O küçük çocuk görüp görebileceğiniz en sevimli çocuklardan biriydi. Özeldi. Kimseyi asla incitmeyecek bir insandı. Terbiyeli bir çocuktu" dedi.