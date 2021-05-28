Kan donduran keşif... Solaryum kabininden ceset çıktı!

Avustralya, bir solaryum merkezinde yaşanan akıl almaz olayı konuşuyor.

Ülkenin Burgenland eyaletinde bir solaryum salonuna giden müşteri, kabinlerden birinde başa bir müşterinin cansız bedeni ile karşılaştı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, söz konusu kişi, 50 yaşındaki müşteriye ilk yardım uyguladı ancak sonuç alamadı.

Yapılan otopsi sonucu talihsiz kadının, diğer müşteri onu bulmadan önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Aynı haberde olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylarda yer aldı.

Polis raporlarına göre, müşteri 14.30'da solaryum salonuna girdi ve kabinlerden birisinin dolu olduğunu gördü.

Saat 16.45'te söz konusu kabinin hala kapalı olduğunu fark eden müşteri bir şeylerin ters gittiğinden şüphelendi ve kabini açtı.

Talihsiz kadın müşterinin müdahalesi ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kadının bulunmadan önce hayatını kaybettiği açıklandı. İlk rapora göre, kadının vücudunda bir saldırıya işaret eden herhangi bir ize rastlanmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel yetkililer ölüm ile ilgili daha detaylı bir otopsi yapılacağını duyurdu.

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