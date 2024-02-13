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Kan donduran katliam: 'Evimde şeytan var 'deyip karısını ve 2 oğlunu öldürdü, kızı şoka girmiş bir şekilde bulundu

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#İtalya#Şeytan Ayini#Ailesini Öldürdü
Kan donduran katliam: Evimde şeytan var deyip karısını ve 2 oğlunu öldürdü, kızı şoka girmiş bir şekilde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 10:56

Şeytan saplantısı olduğu belirtilen 54 yaşındaki İtalyan duvar ustası karısı ve iki oğlunu katletti. Adamın olaydan sağ kurtulan ve şoka girmiş bir şekilde bulunan kızı polise verdiği ilk ifadesinde "Babam eve şeytanın musallat olduğuna inanıyordu. Bizi ondan kurtarmak istiyordu" dedi.

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54 yaşındaki bir duvar ustasının işlediği kan donduran cinayet İtalya'yı derinden sarstı.

"AİLEMİ ÖLDÜRDÜM GELİP BENİ ALMANIZI BEKLİYORUM"

İtalya'nın önde gelen haber ajansı ANSA, Palermo kenti yakınlarındaki yakınlarındaki Altavilla Milicia kasabasında gerçekleşen olayın detaylarını okuyucuları ile paylaştı ve adamın suçunu itiraf ettiğini duyurdu.

Kan donduran katliam: Evimde şeytan var deyip karısını ve 2 oğlunu öldürdü, kızı şoka girmiş bir şekilde bulundu

ÇOCUKLARDAN BİRİ ZİNCİRLENMİŞ HALDE BULUNDU, ANNE BAHÇEDE GÖMÜLÜYDÜ

İsmi Giovanni Barreca olarak açıklanan adam 40 yaşındaki karısı Antonella Salamone, 15 yaşındaki oğlu kevin ve 5 yaşındaki diğer oğlu Emanuel'i katlettikten sonra polisi arayıp şu kan donduran cümleyi kurdu: "Evimizde bir şeytan vardı. Ailemi öldürdüm, gelip beni almanızı bekliyorum"

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Olay yerine giden polis kan donduran bir manzara ile karşı karşıya kaldı. 2 çocuk boğarak öldürülmüştü, çocuklardan biri zincire bağlı olarak bulundu, annenin kömürleşmiş kalıntıları ise bahçeye gömülmüştü.

Kan donduran katliam: Evimde şeytan var deyip karısını ve 2 oğlunu öldürdü, kızı şoka girmiş bir şekilde bulundu

Cesetler üzerinde yapılan ilk incelemeler çocukların Cuma günü, annelerinin ise hafta başında öldürüldüğünü gösteriyor.

Cesetlerde morluklar ve yaralar tespit edildi polis çocukların öldürülmeden önce işkenceye maruz kaldığını düşünüyor.

OLAYDAN SAĞ KURTULAN GENÇ KIZ: BABAM EVE ŞEYTANIN MUSALLAT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU

Ailenin sağ kurtulan tek üyesi 17 yaşındaki Barreca'nın yatak odasında şoka girmiş bir halde bulundu. İtalyan polisi genç kızın uyuşturularak katliamı izlemeye zorlanıp zorlanmadığını araştırıyor.

Barreca polise verdiği ilk ifadesinde "Babam eve şeytanın musallat olduğuna inanıyordu. Bizi ondan kurtarmak istiyordu" dedi.

Kan donduran katliam: Evimde şeytan var deyip karısını ve 2 oğlunu öldürdü, kızı şoka girmiş bir şekilde bulundu

KOMŞULARI: ŞEYTAN SAPLANTISI VARDI, KARISINI DÖVÜYORDU

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Komşuları adamın 'şeytan'la ilgili tuhaf bir saplantısının olduğun hatta kedilerin şeytanın hayvanları olduğuna inandığını iddia ettiler.

Karısına sürekli şiddet uygulamakla suçlanan adamı, katliam konusunda Massimo Carandente ve Sabrina Fina çiftinin cesaretlendirdiği iddia ediliyor.

İtalyan medyasının 'fanatik' olarak tanımladığı çift adamın suçunu itiraf etmesinden sonra tutuklandı ve cinayet suçlaması ile karşı karşıya.

Kan donduran olay İtalya'nın olduğu kadar dünya basının da öne çıkan başlıklarından oldu..

Kan donduran katliam: Evimde şeytan var deyip karısını ve 2 oğlunu öldürdü, kızı şoka girmiş bir şekilde bulundu


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#İtalya#Şeytan Ayini#Ailesini Öldürdü

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