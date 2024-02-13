Kan donduran katliam: 'Evimde şeytan var 'deyip karısını ve 2 oğlunu öldürdü, kızı şoka girmiş bir şekilde bulundu

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54 yaşındaki bir duvar ustasının işlediği kan donduran cinayet İtalya'yı derinden sarstı.

"AİLEMİ ÖLDÜRDÜM GELİP BENİ ALMANIZI BEKLİYORUM"

İtalya'nın önde gelen haber ajansı ANSA, Palermo kenti yakınlarındaki yakınlarındaki Altavilla Milicia kasabasında gerçekleşen olayın detaylarını okuyucuları ile paylaştı ve adamın suçunu itiraf ettiğini duyurdu.



İsmi Giovanni Barreca olarak açıklanan adam 40 yaşındaki karısı Antonella Salamone, 15 yaşındaki oğlu kevin ve 5 yaşındaki diğer oğlu Emanuel'i katlettikten sonra polisi arayıp şu kan donduran cümleyi kurdu: "Evimizde bir şeytan vardı. Ailemi öldürdüm, gelip beni almanızı bekliyorum"

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Olay yerine giden polis kan donduran bir manzara ile karşı karşıya kaldı. 2 çocuk boğarak öldürülmüştü, çocuklardan biri zincire bağlı olarak bulundu, annenin kömürleşmiş kalıntıları ise bahçeye gömülmüştü.



Cesetler üzerinde yapılan ilk incelemeler çocukların Cuma günü, annelerinin ise hafta başında öldürüldüğünü gösteriyor.

Cesetlerde morluklar ve yaralar tespit edildi polis çocukların öldürülmeden önce işkenceye maruz kaldığını düşünüyor.

OLAYDAN SAĞ KURTULAN GENÇ KIZ: BABAM EVE ŞEYTANIN MUSALLAT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU

Ailenin sağ kurtulan tek üyesi 17 yaşındaki Barreca'nın yatak odasında şoka girmiş bir halde bulundu. İtalyan polisi genç kızın uyuşturularak katliamı izlemeye zorlanıp zorlanmadığını araştırıyor.

Barreca polise verdiği ilk ifadesinde "Babam eve şeytanın musallat olduğuna inanıyordu. Bizi ondan kurtarmak istiyordu" dedi.



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Komşuları adamın 'şeytan'la ilgili tuhaf bir saplantısının olduğun hatta kedilerin şeytanın hayvanları olduğuna inandığını iddia ettiler.

Karısına sürekli şiddet uygulamakla suçlanan adamı, katliam konusunda Massimo Carandente ve Sabrina Fina çiftinin cesaretlendirdiği iddia ediliyor.

İtalyan medyasının 'fanatik' olarak tanımladığı çift adamın suçunu itiraf etmesinden sonra tutuklandı ve cinayet suçlaması ile karşı karşıya.



Kan donduran olay İtalya'nın olduğu kadar dünya basının da öne çıkan başlıklarından oldu..

