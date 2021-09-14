Akılalmaz olay! Eşiyle kavga etti, dondurulmuş cesetleri çaldı

Rusya'daki bir boşanma davası, akılalmaz bir suç hikayesine dönüştü. 59 yaşındaki Valeria Udalova ve 41 yaşındaki Manila Medvedev çifti kurdukları kriyojenik tesiste ileride uygun bilimsel şartlar sağlandığında yeniden hayata döndürülmek istenen insan ve hayvanların cesetlerini saklıyorlardı.



DONDURULMUŞ CESETLERİ ÇALDILAR

Boşanma kararı veren çiftin arasındaki anlaşmazlıklar sonrası Valeria Udalova ve ekibi cesetlerin bulunduğu tesise baskın düzenledi. Güvenlik kameralarındaki görüntülere göre, ekip donmuş cesetleri saklayan olan dev tankların içindeki nitrojeni boşalttı, cesetleri ve kopmuş insan beyinlerini alıp kamyona yüklediler.

Tesis personelinin alarm vermesi üzerine araçlar yolda polis tarafından durduruldu ve 'hayata geri dönme' şansı için servet ödeyen insanların cesetleri ele geçirildi. Taşıma sırasında dökülen nitrojen nedeniyle cesetlerin ısınmaya başladığı ve bu nedenle de ciddi zarar gördüğünden endişe ediliyor.



İKİ TARAF DA CESETLERİN SAHİBİ OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR

Dailymail'de yer alan habere göre, şu an taraflardan hem Medvedev hem de Udalova, insan kalıntılarının meşru sahipleri olduğunu iddia ediyor. Polis karşı iddiaları incelerken, kavgalı eski eşlerden donmuş cesetlerin ve beyinlerin yanı sıra sahiplerinin gelecekte hayata döndürmek istediği düzinelerce köpek ve kedinin cesetlerinin 'bütünlüğünü' garanti etmesini talep ediyor.

YENİDEN HAYATA DÖNEBİLMEK İÇİN ON BİNLERCE POUND ÖDEMİŞLER

Şirketin 81 donmuş insan kalıntısı ve 47 hayvana sahip olduğu, ve yaklaşık 500 kişinin daha öldüklerinde dondurulmaları için onlarla sözleşme imzaladığı belirtildi. İşletmede tüm vücut dondurarak saklamanın maliyetinin yaklaşık 26.000 Pound, sadece beyni kurtarman maliyetinin ise 11.000 Pound civarında olduğu ortaya çıktı

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