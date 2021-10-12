Kan donduran görüntüler! Ailesi istedi genç kız böyle cezalandırıldı

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Dailymailde yer alan habere göre, bir doğum günü partisinden alkol alırken yakalanan 5 öğrenciden biri olan genç kızın babası kızının görüntülerini izleyince çok sinirlendi ve genç kızın okulundan kırbaç cezası talep etti.

BABASI BİZZAT ISRAR ETTİ

BBC Pidgen'e konuşan baba,'Olayı okula bildirdim ve gerekli cezayı vermelerini bizzat talep ettim ve olay sırasında orada bulunmam için ısrar ettim' dedi.

BABASININ GÖZÜ ÖNÜNDE KIRBAÇLADILAR

İnternete düşen görüntüler geniş çapta tepki çekti ve sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Söz konusu görüntülerde yerde diz çöken genç kız çevresinde ellerinde sopaya benzer kırbaçlar olan 4 adam ile çevrili görülüyor. Adamlar daha sonra, babasının aralarında olduğu kalabalık önünde genç kızı acımasızca kırbaçlıyor. Acı içinde kıvranan gencin defalarca kez elini kaldırarak kendini korumaya çalıştığı görülüyor.



GÖRÜNTÜLER ÖFKE YARATTI, BİNLERCE ÇAĞRI GELDİ

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Aynı olayla bağlantılı olarak genç bir çocuğun da dövüldüğünü gösteren ikinci bir video daha internete düştü. Peş peşe gelen videolar öfkeye neden olurken binlerce kişiden vahşetin durdurulması ve okula karşı önlem alınması çağrısı geldi.

OKUL CEZAYI SAVUNDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelen tepkiler sonrası okul, velilerinin onayını aldıklarını belirterek verdikleri cezaları savundu.Okul ayrıca cezanın İslam hukukuna uygun olduğunu söyledi.

Yerel hükümet yaptığı açıklamada, bir soruşturma başlatıldığını ve cezaların 'Müslüman alimler, liderler ve hükümet yetkililerinden oluşan bir panel tarafından denetleneceğini' açıkladı.



