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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 07.07.2021 - 15:00 | Son Güncelleme:

Kan donduran cinayet... Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı

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Kan donduran cinayet... Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı

Brezilya'da 8 aylık hamileyken kaçırılan kadının cansız bedeni budundu. Bebeğin ise kayıp olduğu açıklandı. İlk bulgular talihsiz kadının öldürülmeden önce doğum yaptığına işaret ediyor. Polis şimdi kayıp bebeği bulmak için zamana karşı yarış veriyor.

Brezilya’da 8 aylık hamile olan kadın korkunç bir cinayete kurban gitti.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kaçırılan Thaysa Campos'un cesedi bulundu.

Korkunç cinayet: Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı
Korkunç cinayet: Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı

Ancak 23 yaşındaki kadının karnındaki bebeğin izine rastlanmadı. Otopsi raporu korkunç bir detayı ortaya çıkardı.

Ülke basının adli tıp kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, ilk bulgular talihsiz kadının öldürülmeden önce doğum yaptığına işaret ediyor.

Kan donduran cinayet... Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı

Öldürülen kadının annesi Jacqueline Campos, ülke basınına yaptığı açıklamada 'Torunumun hayatta olabileceğine ve Thaysa'nın zorla doğum yaptığına inanıyorum' dedi.

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23 yaşındaki kadın en son 3 Eylül günü görülmüştü. Campos'un beş yaşında bir oğlu ve yedi yaşında bir kızı vardı.

Yetkililer her iki çocuğun da babaanneleriyle birlikte yaşadığını açıkladı.

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