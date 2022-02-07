Kamyoncuların aşı protestosu sürüyor

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Dün sürekli korna çalan ve trafiği engelleyen yüzlerce protestocu, Batıdaki Alberta eyaletinden doğudaki Quebec şehrine doğru yola çıktı. Genelde şiddet olayları yaşanmasa da özellikle geçen haftadan beri binlerce kamyon şoförünün toplandığı başkent Ottawa’da kent sakinleri gürültü ve trafikten şikâyetçi. Ottawalı Jack Krentz, “Polisin şiddetten kaçınmak için müdahale etmemesini anlıyorum ama biraz yalnız kalmışız gibi” diyerek gösteriler karşısında ne hissettiğini anlatıyor. Kentte işletmelerin çoğu bir haftadan uzun süredir kapalı ya da kısıtlı saatlerde hizmet veriyor.

TAZMİNAT DAVASI

Bu arada şehir merkezinde sürekli korna çalarak gürültü kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle “Özgürlük Konvoyu” etkinliğinin organizatörlerine 9.8 milyon Kanada doları tutarında tazminat davası açıldı. Aşı karşıtı kamyoncuların, kitle fonlama platformu GoFundMe’de açtıkları ve 10 milyon Kanada doları toplamayı başardıkları bağış toplama kampanyası da site yönetimince kaldırıldı. Siteden yapılan açıklamada, “Özgürlük Konvoyu’nun şiddet ve diğer yasadışı faaliyetlerle bir işgal eylemi haline geldiğine dair kanıtlarımız var” denildi.

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‘ABD’LİLER KARIŞMASIN’

Öte yandan ABD’nin eski Kanada Büyükelçisi Bruce Heyman, Amerikalıların Kanada’daki protestolara dahil olmaması gerektiğini söyledi. Bazı ABD’li örgütler, Ottawa’daki protestolara destek verirken, Teksas Başsavcısı Ken Paxon, “Vatansever Teksaslılar, Kanadalı kamyoncuların değerli amacına bağışta bulunuyor” diye tweet attı.