Kamuya girişte kotaya isyan

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Güney Asya ülkesi Bangladeş’te “kamuda belirli gruplara kontenjan ayrılması” kararına karşı protesto gösterileri artarak devam ediyor. Başkent Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde yoğunlaşan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 123’e yükselirken önceki gün devlet televizyonu binası ateşe verildi, birçok televizyon kanalı ve haber sitesinde yayın durdu. Ülkede internet başta olmak üzere iletişimde de büyük aksamalar yaşanıyor. Diğer yandan Başbakan Şeyh Hasina Vecid, olayları bastırmak için orduyu devreye soktu. Askerler sokağa inerken birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

HÜKÜMETİ SUÇLUYORLAR

Bangladeş’te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56’sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken, bunun yüzde 30’u, 1971’de Pakistan’a karşı verilen bağımsızlık savaşına katılanların ailelerini kapsıyor. Söz konusu kontenjan, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018’de kaldırılmıştı. Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı alması büyük tepki çekmiş ve gösterilere sebep olmuştu. Bağımsızlık savaşının öncüsü Şeyh Muciburrahman’ın kızı olan Başbakan Şeyh Hasina’nın (76), protestocuların taleplerini karşılamayacağını açıklaması gösterilerin yoğunlaşmasına, polisin sert müdahalesi de tansiyonun artmasına yol açtı.

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‘AYRIMCILIK’ İDDİASI

Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud ise gösterilerden Cemaat-i İslami ve Bangladeş Milliyetçi Partisini sorumlu tuttu. Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu göstericiler, kontenjan uygulamasının hükümet yanlısı grupların ailelerine fayda sağladığını iddia ediyor. 170 milyon nüfusa sahip Bangladeş’te 32 milyon genç işsiz bulunuyor.

ŞEYH HASİNA YURTDIŞI GEZİSİNİ ERTELEDİ

OCAK ayında yapılan ve muhalefetin boykot ettiği seçimde Şeyh Hasina 4’üncü kez başbakan seçilmişti. Şeyh Hasina Hükümeti tarafından 2010 yılında Cemaat-i İslami’ye yönelik başlatılan operasyonlarda Abdulkadir Molla ve Muhammed Kameruzzaman gibi hareketin önemli liderleri idam edilmişti. Şeyh Hasina Hükümeti, Cemaat-i İslami liderlerini özel bir mahkemede, 1971 savaşında Pakistan’a destek vermek suçuyla yargılamıştı. Hareketin 92 yaşındaki lideri Gulam Azam, 2014 yılında tutukluyken hayatını kaybetmişti. Ülkedeki son ayaklanma üzerine Şeyh Hasina, yurtdışına yapacağı ziyaretleri erteledi.