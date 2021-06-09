Kamuoyundan özür diledi: Aşı dolandırıcılarını deşifre etti

Daegu kenti Belediye Başkanı Kwon Young-jin, resmi açıklama yaparak yabancı bir şirketle 30 milyon Pfizer Kovid-19 aşısı için görüşmelere başladıklarını ve Güney Kore Sağlık Bakanlığı’nın satın alma sürecinin devamında tedarikçi yabancı firmanın bilgilerinde güvenlik açığı tespit ettiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Kwon Young-jin, açıklamasında ihmalin tamamen kendisinde olduğunu ve bu olayla Daegu kentinin imajını zedeleyerek kamuoyunu hayal kırıklığına uğrattığı için özür diledi.

Belediye Başkanı kaleme aldığı özür mektubunda, yabancı bir şirketle belediye sağlık konseyinin tavsiyesine uyarak aşı görüşmelerine başladıklarını ve niyet mektubunun gönderilmesi için Güney Kore Sağlık Bakanlığı’na başvurduklarını ifade etti.

Bakanlık tarafından şirketin geçmişi ve bilgileri araştırıldığında güvenlik açığı keşfedildiğini belirten Kwon Young-jin, Pfizer’ın üçüncü parti tedarikçilerle aşı konusunda çalışmadığını belirtti.

Öte yandan dünya genelinde 2 milyar 220 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 31 milyon 646 bin 417 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 37,46 oldu. 18 milyon 279 bin 281 kişiye ilk doz, 13 milyon 367 bin 136 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

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