Kamışlı’da Kürt Konferansı düzenlendi... Terörist elebaşı Abdi: Öcalan’ın çağrısına destek veriyoruz

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Konferansta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden Mesud Barzani’nin temsilcisi Dr. Hamid Derbendi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği yetkililerinin yanı sıra Türkiye’den DEM Parti heyeti de yer aldı.

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Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi, yaptığı konuşmada terörist başı Abdullah Öcalan’ın çağrısına dikkat çekti. Çağrının kendilerini de etkilediğini belirten Abdi, “Bu çağrıya destek veriyoruz ve bu çağrının başarıya ulaşması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” ifadesini kullandı. Mazlum Abdi ayrıca, Yeni Suriye’de Kürtlerin haklarının korunması ve anayasada yer alması gerektiğini belirtti. Öcalan, terör örgütüne kendisini feshetme ve silah bırakma çağrısında bulunmuştu. Konferans sonunda açıklanan bildirgede ortak Kürt heyetinin ivedi bir şekilde oluşturulması gerektiği vurgulandı.