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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 17.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kâmil Bey’in altınlarını ararken öldüler

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Kâmil Bey’in altınlarını ararken öldüler
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Yunanistan’ın başkenti Atina’ya 60 km mesafede Lutraki kasabası yakınındaki bir mağarada 35-65 yaşlarında dört kişinin cesetleri bulundu.

Lutraki Belediye Başkanı Yorgo Gionis, ilk belirlemelere göre, dört kişinin mağarada hazine ararken yerleştirdikleri patlayıcı maddenin erken infilak etmesi sonucu öldüklerini belirtti.

Hazine avcılarının, büyük ihtimalle, Osmanlı döneminde Korint bölgesinin valisi ve en zengin adamı olan Kâmil Bey’in (1784-1822) gömdüğüne inanılan altın liraları aradıkları öne sürüldü. Yunan tarih kaynaklarına göre, son derece yakışıklı, iyi eğitimli, adil ve yardımsever olan Kâmil Bey, hatırı sayılır bir servetin de sahibiydi. 1821’deki Yunan isyanında ise yakalanarak hapsedildi. Bir diğer olasılık ise ölü bulunan hazine avcılarının, 2. Dünya Savaşı’nda Nazilerin gömmüş olduğuna inanılan külçe altınları aradıkları. 

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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