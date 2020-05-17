Kâmil Bey’in altınlarını ararken öldüler

Lutraki Belediye Başkanı Yorgo Gionis, ilk belirlemelere göre, dört kişinin mağarada hazine ararken yerleştirdikleri patlayıcı maddenin erken infilak etmesi sonucu öldüklerini belirtti.

Hazine avcılarının, büyük ihtimalle, Osmanlı döneminde Korint bölgesinin valisi ve en zengin adamı olan Kâmil Bey’in (1784-1822) gömdüğüne inanılan altın liraları aradıkları öne sürüldü. Yunan tarih kaynaklarına göre, son derece yakışıklı, iyi eğitimli, adil ve yardımsever olan Kâmil Bey, hatırı sayılır bir servetin de sahibiydi. 1821’deki Yunan isyanında ise yakalanarak hapsedildi. Bir diğer olasılık ise ölü bulunan hazine avcılarının, 2. Dünya Savaşı’nda Nazilerin gömmüş olduğuna inanılan külçe altınları aradıkları.