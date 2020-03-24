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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 21:03,Son Güncelleme:/

Kamerun'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

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Kamerun'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
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Orta Batı Afrika ülkesi Kamerun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Manaouda Malachie, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini söyledi.

Yaşamını yitiren kişinin İtalya'dan gelen bir Kamerunlu olduğunu belirten Malachie, son 24 saatte 10 yeni vakanın daha çıktığını ifade etti.

Bakan Malachie, vakalardan birinin iyileştiğini kaydederek, toplam vaka sayısının 66 olduğunu aktardı.

SENEGAL'DE VAKA SAYISI 86'YA YÜKSELDİ

Batı Afrika ülkesi Senegal'de ise Kovid-19 vaka sayısı 86'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 59 testten 7'sinin daha pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 3'ünün yurt dışından gelen, 4'ünün de izlenen kişilerde tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, Dakar, Tuba ve Ziguinchor hastanelerinde tedavi gören hastaların durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Kovid-19 vaka sayısının 86 olduğu ülkede 8 kişi de iyileşti.

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