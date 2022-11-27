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Kamerun’da korkunç olay! Cenazede toprak altında kaldılar: 11 öldü

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#Kamerun#Naseri Paul Bea#Toprak Kayması
Kamerun’da korkunç olay Cenazede toprak altında kaldılar: 11 öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 23:42

Kamerun’un başkenti Yaounde’de bir cenaze töreni sırasında meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.

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Kamerun’un başkenti Yaounde’de toprak kayması meydana geldi. Cenaze töreni sırasında meydana gelen felakette ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti. Çevredekiler elleriyle ve küreklerle toprak altına kalanları kurtarmak için seferber oldu.

Kamerun'un Merkez Bölge Valisi Naseri Paul Bea yaptığı açıklamada, "Cesetleri merkez hastanenin morguna taşıyoruz, diğer insanları veya cesetleri arama çalışmaları ise devam ediyor" dedi.

Afrika'nın en yağışlı şehirlerinden biri olan Yaounde’de, bu yıl şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda sel felaketi yaşanırken, binlerce kişi yerinden oldu.

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#Kamerun#Naseri Paul Bea#Toprak Kayması

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