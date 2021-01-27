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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 15:46 | Son Güncelleme:

Kamerun'da korkunç kaza: Çok sayıda ölü var!

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Kamerun'da korkunç kaza: Çok sayıda ölü var!
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Kamerun'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların alev aldığı kazada, ilk belirlemelere göre, 53 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Kamerun'un batısında bulunan Dschang kasabasında, yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 53 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dschang kasabasının yakınlarındaki Falaise mevkisinde, yaklaşık 70 yolcu taşıyan otobüs ile bir kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçların alev aldığı kazada, ilk belirlemelere göre, 53 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

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