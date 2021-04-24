Kameralar önünde arbede! Rus bayrağı kriz yarattı

Ukrayna’da İl Meclisi Üyesi Yegor Ustinov, konuşma yaptığı sırada başka bir meclis üyesi olan Sergiy Hlan üzerinde Rus bayrağının olduğu ve 'İşgalcinin yardakçısı' yazılı pankartı Ustinov’un boynuna asmak isteyince arbede çıktı.



Olay, Ukrayna’nın Herson kentindeki il meclisi binasında meydana geldi. Toplantı sırasında meclis üyesi Sergiy Hlan, konuşma yapan Yegor Ustinov’a yaklaşarak üzerinde Rus bayrağı olan ve 'İşgalcinin yardakçısı' yazılı pankartı, Ustinov’un boynuna asmak istedi.

Görüntülerde, Hlan’ın pankartı Ustinov’un boynuna asmak için hamle yaptığı, Ustinov’un ise eliyle onu durdurduğu görüldü. Daha sonra ikili arasında arbede yaşandı.

RUSYA'DAN ÇEKİLME HAMLESİ GELMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Rusya'nın sınır bölgelerindeki birliklerin tatbikatlarını sona erdirdiğini ve askerlerin geri çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan askeri birliklerin kalıcı üslerine geri göndermeye başladığı bilgisine yer verildi. Rusya'nın bu kararını değerlendiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, 'Rus birliklerinin üslerine dönmesi Donbas'taki krizi çözmek için yeterli değil' dedi.

Bu adımı olumlu olrak nitelendiren ancak yeterli bulmayan Kuleba, batılı devletlere Rusya'nın bölgedeki hareketlerini yakından takip etme çağrısında bulundu.

Rusya, mart ortasından beri Kırım'a ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri sevkiyat yapıyordu.

PUTİN DAVETİ KABUL ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'nin davetine yanıt vermişti. Putin, uygun bir zamanda Zelenski'yi Moskova'da ağırlamaya hazır olduklarını ifade etmişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara