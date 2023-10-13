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Kameralar karşısında öfke patlaması! Herzog'u çıldırtan soru

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#İsaac Herzog#İsrail#Hamas
Kameralar karşısında öfke patlaması Herzogu çıldırtan soru
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 09:07

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, gazetecilerin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında uluslararası hukuka uymayan eylemlerini sorması üzerine kameralar karşısında adeta öfke patlaması yaşadı. Sinirlerine hakim olamayan Herzog gazetecilere sesini yükselterek cevap verdi.

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un dün akşam Hamas-İsrail çatışmasına ilişkin düzenlediği basın toplantısı gergin anlara sahne oldu.

KAMERALAR KARŞISINDA ÖFKE PATLAMASI

Toplantının soru cevap kısmında gazetecilerin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında uluslararası hukuka uymayan eylemlerinin sorulmasına sinirlenen Herzog kameralar karşısında adeta öfke patlaması yaşadı.

Soruyu soran muhabire sesini yükselterek cevap veren Herzog, "Olanları görmüyor musunuz? Orada bütün bir millet yaşanan çatışmalardan sorumlu. Sivillerin saldırılara dahil olmadığı ve bunun farkında olmadıklarına yönelik söyledikleriniz kesinlike doğru değil" dedi.

Kameralar karşısında öfke patlaması Herzogu çıldırtan soru

"FİLİSTİNLİ SİVİLLER YAŞANANLARA KARŞI DURABİLİR"

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Herzog, Filistinli sivillerin yaşananlara karşı durabileceklerini ve ayaklanabileceklerini öne sürdü.

Muhabirin "Hamas'ın yaptıklarından Gazze halkını sorumlu tutuyor gibisiniz." demesi üzerine böyle bir şey söylemediğini belirterek suçlamayı reddeden Herzog, "Ben böyle bir şey söylemedim. Eğer mutfağınızda bir füze varsa ve o füzeyi bize fırlatmak istiyorsanız, kendimi savunma hakkım olamaz mı" dedi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLMAYA ÇALIŞTI ANCAK BAŞARAMADI

CNN muhabirinin sivilleri topluca hedef almanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylediği sırada Herzog muhabirin sözünü kesti ve "Buna az önce zaten cevap verdim. belli ki cevabı duymadınız" dedi.

Sinirlerine hakim olmaya çalışsa da başaramayan Hezorg "Arka arkaya bu soruları sormanız karşısında hayal kırıklığına uğradım. İsrail'in savaş suçlarına karışıp karışmadığı sorusunu gündeme getiriyorsunuz?" dedi ve peş peşe 3 kez 'gerçekten mi' diye sordu.

Bir sonraki gazetecinin de sözünü kesen İsrail Cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırılarında uluslararası hukuk gözettiğini öne sürdü.

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#İsaac Herzog#İsrail#Hamas

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