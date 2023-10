Kameralar karşısında öfke patlaması! Herzog'u çıldırtan soru

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un dün akşam Hamas-İsrail çatışmasına ilişkin düzenlediği basın toplantısı gergin anlara sahne oldu.

KAMERALAR KARŞISINDA ÖFKE PATLAMASI

Toplantının soru cevap kısmında gazetecilerin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında uluslararası hukuka uymayan eylemlerinin sorulmasına sinirlenen Herzog kameralar karşısında adeta öfke patlaması yaşadı.

Soruyu soran muhabire sesini yükselterek cevap veren Herzog, "Olanları görmüyor musunuz? Orada bütün bir millet yaşanan çatışmalardan sorumlu. Sivillerin saldırılara dahil olmadığı ve bunun farkında olmadıklarına yönelik söyledikleriniz kesinlike doğru değil" dedi.



Herzog, Filistinli sivillerin yaşananlara karşı durabileceklerini ve ayaklanabileceklerini öne sürdü.

Muhabirin "Hamas'ın yaptıklarından Gazze halkını sorumlu tutuyor gibisiniz." demesi üzerine böyle bir şey söylemediğini belirterek suçlamayı reddeden Herzog, "Ben böyle bir şey söylemedim. Eğer mutfağınızda bir füze varsa ve o füzeyi bize fırlatmak istiyorsanız, kendimi savunma hakkım olamaz mı" dedi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLMAYA ÇALIŞTI ANCAK BAŞARAMADI

CNN muhabirinin sivilleri topluca hedef almanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylediği sırada Herzog muhabirin sözünü kesti ve "Buna az önce zaten cevap verdim. belli ki cevabı duymadınız" dedi.





As Israel prepares for a potential ground incursion into Gaza, I asked Israeli President @Isaac_Herzog whether Israel would uphold the laws of war. pic.twitter.com/5N1iV9vykQ